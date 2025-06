Oslabljeni Slovenci verjamejo v napredovanje: Zanimata nas zgolj prvo ali drugo mesto v skupini

Begić je kot veliko prednost slovenske reprezentance izpostavil predvsem ekipni duh, saj vsi igralci dihajo kot eno. Izbrana vrsta je v torek odigrala prijateljsko tekmo s Slovaško (2:2), ki pa po njegovih besedah ni pokazala veliko. " Prvih 25 minut smo izgledali dobro, nato pa je rdeč karton prejel Svit Sešlar in se nam je tekma v taktičnem smislu precej podrla. Borili smo se in dokazali, da lahko tudi z igralcem manj dosežemo pozitiven rezultat, a taktičnih zamisli, ki bi bile priprava na tekmo z Nemčijo nismo mogli izpeljati do konca ."

Poleg Nemcev, se bodo Slovenci na Slovaškem merili še z Angleži in Čehi. "Nedvomno nas čakajo trije zahtevni tekmeci. Nemčija, Anglija in Češka so zelo kakovostne reprezentance, a mi se ukvarjamo predvsem z našo igro," je o tekmecih na evropskem prvenstvu povedal vezist Jošt Pišek, ki se ni pretirano obremenjeval s tem, ali bo med potniki na Slovaško.

"Vsak dan smo dali vse od sebe in nismo veliko razmišljali o tem, kdo bo izpadel iz ekipe. Treningi, fitnes in druženje so bili naša vsakodnevna rutina. Teden je kar hitro minil," je vtise s priprav strnil Pišek. Obdobje pred evropskim prvenstvo je zaznamovalo tudi kar nekaj odpovedi igralcev, ki so bili v kvalifikacijah standardni člani reprezentance. "Marsikdo zaradi določenih težav ni z nami, a menim, da so ga fantje, ki so prišli zraven, dobro nadomestili. Vsi so kvalitetni igralci, zato se mi to ne zdi prevelik hendikep," je o manjkajočih igralcih razmišljal Pišek.