Nogometaši Interja z mislimi že pri prvem nasprotniku na klubskem SP

"Več ljudi kot je in bolj napeto, kot je vzdušje, bolj uživam. Mogoče zato, ker je v takih trenutkih vse bolj čustveno, bolj navdihujoče. Upam, da se nam bo dobro izšlo, mi pa bomo skušali uživati in dati za Inter največ, kar lahko," je pred tekmo še dejal drugi strelec Interja v letošnji sezoni.

Podobno je razmišljal tudi njegov soigralec Nicolo Barella. "Prve tekme na klubskem svetovnem prvenstvu se že veselimo in skušali bomo uživati, kolikor se bo le dalo. Zagotovo bo čudovita in čustvena izkušnja. Toda konec koncev ni pomembno to, kdo ima več navijačev na stadionu, temveč le to, kdo si zares želi zmagati," se odličnega navijaškega vzdušja v Pasadeni nadeja 28-letni italijanski vezist.

Po Monterreyju se bodo nogometaši Interja v skupinskem delu pomerili še z argentinskim River Plateom in japonskim Urawa Red Diamonds.