Nogometaši iz Sežane boljši od Celjanov

Sežanci so v četrtem krogu prišli do prve zmage v novem prvenstvu. Nekoliko presenetljivo, še posebej, ker so od 54. minute igrali z igralcem manj, so premagali Celje. Tekmo je po protinapadu v 84. minuti odločil natančen strel Jakoslava Stankovića, pred tem Sežanci niso imeli lepše priložnosti. Precej nevarnejši so bili Celjani, dvakrat so zadeli okvir vrat, za neučinkovitost pa so bili kaznovani s prvim porazom v prvenstvu. Do tekme na Primorskem so vse tri tekme remizirali.

Zaradi velike vročine v Sežani, kjer Tabor kot edini prvoligaš še nima reflektorjev in mora svoje tekme igrati v popoldanskem terminu, ni bilo ustreznih pogojev za igranje kakovostnega nogometa. Ekipi sta tekmo sicer začeli živahno, a ritem igre je hitro padel, maloštevilni gledalci pa so v prvem polčasu videli le eno pravo priložnost.

V 12. minuti je Nino Kouter prodrl v kazenski prostor, nesebično podal do Gregorja Bajdeta, ta je bil sam pred vratarjem Janom Koprivcem, a je streljal slabo, Koprivec je njegov strel ubranil. Sežanski vratar je moral posredovati tudi deset minut pozneje, ko ga je od daleč poskušal premagati Amadej Brecl, to pa je bilo tudi vse, kar so gledalci videli v prvem delu.