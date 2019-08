Nogometaši izbrali: v čevlje Kompanyja pri Cityju bo stopil David Silva

Pep Guardiola,trener aktualnih angleških prvakov, je sicer izbiro kapetana prepustil glasovanju igralcem, sinjemodri nogometaši pa so to čast dodelili španskemu vezistu Davidu Silvi. Za 33-letnika iz Arguineguina bo to še deseta premierligaška sezona, za klub pa je zbral že 284 nastopov in prispeval 54 zadetkov. S sinjemodrimi je v zrak dvignil štiri lovorike Premier lige, dva FA- in štiri ligaške pokale. "Da bo dober kapetan, mora le ostati to, kar je. Ne bo težav," je prepričan Silvov rojak Pep Guardiola. "Običajno je kapetan življenje garderobe. Dobro se poznajo med seboj, veliko se zabavajo, ko so skupaj," je dodal Guardiola.

SILVA

Na mestu kapetana ekipe bo nadomestil belgijskega nogometaša Vincenta Kompanyja, ki se je po koncu pretekle sezone preselil v Anderlecht, kjer opravlja dvojno vlogo (trener igralec). Sinjemodrim je sicer poveljeval od sezone 2011/12.