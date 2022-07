Nogometaši Kalcerja iz Radomelj boljši od Mariborčanov

Slovenski prvaki iz Maribora so se sredi tega tedna v Turčiji - po zmagi nad beloruskim Šahtarjem iz Soligorska - prebili v drugi krog kvalifikacij za ligo prvakov, na uvodni domači tekmi v Prvi ligi Telemach v sezoni 2022/23 pa so doživeli hladno prho. Gosti iz Radomelj so izkoristili bledo predstavo Štajercev in v Ljudskem vrtu osvojili vse tri točke.

Mariborčani so napadalno odprli današnji obračun in goste iz osrednje Slovenije potisnili v obrambo. V uvodnih osmih minutah so si priigrali kar dve lepi priložnosti, po močnem strelu Roka Kronavetra z roba kazenskega prostora v četrti in Aleksa Pihlerja z glavo v osmi minuti pa se je z odličnim posredovanjem izkazal gostujoči vratar Emil Velić.

Mlinarji iz Radomelj so v enajsti minuti šokirali občinstvo v Ljudskem vrtu in svojo prvo akcijo kronali z golom. Po ostrem prostem strelu Leona Severja z leve strani se je v kazenskem prostoru najbolje znašel Hrvat Mario Čuić, ki je izkoristil neodločnost nizozemskega vratarja Menna Bergsna in po strelu z glavo zadel za 0:1.

Izbrance domačega trenerja Radovana Karanovića je prejeti gol povsem "odrezal". V nadaljevanju njihova igra nikakor ni stekla, samozavestni Radomljani pa so bili do odhoda na veliki odmor in tudi v drugem polčasu nevarnejši.