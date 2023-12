Nogometaši Mure do zmage proti Rogaški

Slatinčani so na gostovanju v Murski Soboti povedli v 8. minuti, ko je po kotu z leve strani Petar Čuić žogo z glavo podaljšal na drugo vratnico, tam pa se je znašel Nejc Gradišar in iz bližine vpisal svoj peti gol sezone. Sobočani pa so hitro odgovorili, v 15. minuti je po lepi akciji, s katero so domači izigrali gostujočo obrambo, iz bližine zadel Dardan Shabanhaxhaj, za katerega je bil to že sedmi gol sezone. V 20. minuti je imel Shabanhaxhaj novo lepo priložnost, ko je žogo poskusil poslati čez Roka Vodiška, a je slednji dobro posredoval. Ta je žogo ujel tudi po "škarjicah" Filippa Tripija. Ob koncu prvega polčasa so gostje na igrišču ostali z igralcem manj, saj je drugi rumeni karton dobil Emanuel Mihalić.

Slatinčane je tako v drugem polčasu čakalo težko delo, že v prvem so bili pri žogi zgolj tretjino časa. Sprva so celo izpeljali še eno nevarno akcijo, so pa v 54. minuti Sobočani prišli do vodstva, ko je po Shabanhaxhajevi podaji z desne strani z glavo zadel Nikola Jovićević. Slednji je v 59. minuti še enkrat streljal z glavo, a takrat Vodišek ni imela težkega dela. Pozneje je bilo dogajanje mirnejše, v 80. minuti pa je v vse gostejši megli domača zasedba povečala prednost, ko je Amadej Maroša po podaji Žana Trontlja z desne strani zadel ob drugi vratnici za končnih 3:1.