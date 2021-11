Muraši optimistični: V Evropi smo doslej pokazali dobre predstave, manjkajo samo rezultati

Nogometaši Mure so se v sredo dopoldan z brniškega letališča odpravili na gostovanje v Rennes, kjer jih bo tamkajšnji francoski prvoligaš pričakal v okviru četrtega kroga Konferenčne lige. Pred dvema tednoma so muraši v Ljudskem vrtu kljub porazu pustili dober vtis, tokrat pa si želijo še več. Prenos bo v četrtek od 20.30 dalje na Kanalu A in VOYO.

