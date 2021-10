Nogometaši Nice z zmago proti Angersu postali prvi zasledovalci PSG-ja

Nogometaši Nice so na prvi današnji tekmi 12. kroga francoskega državnega prvenstva v gosteh slavili proti Angersu z 2:1. S tem so varovanci Christopha Galtierja, lani je Francoz do naslova popeljal moštvo Lilla, prvi zasledovalci Paris Saint-Germaina.

Parižani imajo na vrhu lestvice 31 točk, potem ko so že v petek z 2:1 ugnali Lille, nogometaši Nice pa na drugem mestu zdaj zaostajajo osem točk. Do 12. kroga je imel Lens najmanjši zaostanek za PSG-jem, a je ekipa s severa Francije včeraj z 2:1 izgubila na gostovanju pri Lyonu in tako zapravila priložnost, da bi tudi po koncu tega kroga ostali na drugem mestu. PREBERI ŠE Di Maria kaznoval Lille za zapravljene priložnosti Danes so se v 29. minuti znašli v zaostanku, ko je enajstmetrovko uspešno realiziral Sofiane Boufal. V drugem polčasu pa je moštvo z Azurne obale pripravilo preobrat, oba zadetka pa je dosegel Andy Delort. Prvič je bil natančen v 57. minuti, za zmago pa je zadel v prvi minuti sodnikovega dodatka. Preostali nedeljski pari so Bordeaux - Reims, Montpellier - Nantes, Strasbourg - Lorient, Troyes - Rennes, Brest - Monaco in Clermont - Marseille. Predvsem Marseille in Rennes, v četrtek bo na domači zelenici gostil Muro v konferenčni ligi, imata priložnost, da na lestvici prehitita Lens in se zavihtita na tretje oziroma četrto mesto. Izidi, 12. krog: - petek, 29. oktober: PSG - Lille 2:1 (0:1) - sobota, 30. oktober: Metz - St. Etienne 1:1 (1:1) Lyon - Lens 2:1 (2:0) - nedelja, 31. oktober: Angers - Nice 1:2 (1:0) Bordeaux - Reims Montpellier - Nantes Strasbourg - Lorient Troyes - Rennes Brest - Monaco