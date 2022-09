Nogometaši Olimpije doživeli prvi poraz v prvenstvu

Zasedba Alberta Riere je po osmih zmagah naletela na previsoko oviro. Celjani, ki so pogrešali kaznovanega Ivana Božića, so z odličnim drugim polčasom najprej izničili zaostanek z 0:2, nato prišli tudi do vodstva po zaslugi dveh zadetkov Charlesa Ikwuemesija, na koncu pa tudi do lepe zmage. Celjani so se s tem vsaj začasno prebili na drugo mesto na lestvici, Olimpija, pri kateri je oba gola dosegel Mario Kvesić, pa je kljub porazu še vedno zanesljivo vodilna, pred Celjem ima osem točk prednosti.

Olimpija je tekmo silovito začela in povedla v drugi minuti, ko je Mario Kvesić zadel z nizkim strelom z roba kazenskega prostora. Pozneje so pobudo začeli prevzemati Celjani, v 27. minuti je Aljoša Matko celo zadel, toda iz (majhnega) prepovedanega položaja. Le dve minuti zatem pa so Ljubljančani izpeljali protinapad, ki ga je na koncu z močnim strelom s slabih 20 metrov končal Kvesić za 2:0. Malce zatem je sledila nova nevarna akcija zeleno-belih, ki se je končala s strelom mimo gola, v 42. minuti pa je zadel Mustafa Nukić z glavo, a je bil v prepovedanem položaju.

V 54. minuti so Celjani unovčili pobudo in zmanjšali zaostanek, potem ko je po kotu najprej Grigorij Morozov streljal z glavo, Denis Pintol je žogo odbil, a le do Charlesa Ikwuemesija, ki je svoj četrti gol v sezoni dosegel iz neposredne bližine. Ljubljančani so bili v teh trenutkih v težavah, "naviti" Celjani pa so svoj nalet unovčili še za drugi zadetek, ki ga je v 66. minuti dosegel Nino Kouter z nizkim strelom s približno desetih metrov.

Le nekaj sekund pozneje so domači prišli do preobrata, spet pa je bil v glavni vlogi Ikwuemesi, ki je prišel do strela ob treh ljubljanskih branilcih in svoj peti gol sezone dosegel s 14 metrov. Celjani pa so še naprej pritiskali proti Olimpijinim vratom, v 82. minuti je sam pred Pintola prišel Matko, a je bil uspešnejši ljubljanski vratar.

V 85. minuti so imeli tudi Ljubljančani lepo priložnost za izenačenje, a je Rui Pedro pred vrati preslabo streljal za Matjaža Rozmana, malce pozneje pa je isti igralec žogo z glavo poslal mimo gola. V 88. minuti pa je bil zmagovalec odločen, Matko je namreč spet stekel sam proti golu, Pintol je žogo znova odbil, a je ta zadela v glavo Matea Karamatića in se skotalila v prazno mrežo za 4:2. Ob koncu je Rui Pedro le kozmetično popravil izid.

Celje bo v 10. krogu prihodnjo nedeljo gostilo Domžale, Olimpija pa bo dan prej gostovala pri Muri.