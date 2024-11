Sanchez: Cilj? Zmaga in zagotovitev mesta v naslednjem krogu

"Zelo je razburljivo, saj je pred nami zelo dobra priložnost, da storimo nekaj zelo pomembnega v zgodovini kluba. Kot velik ljubitelj tenisa lahko rečem, da imamo s to tekmo zaključno žogico za niz. Verjetnost kaže, da imamo z devetimi točkami recimo 99 odstotkov možnosti, da se uvrstimo v naslednji krog. Veselimo se že, da zgrabimo to priložnost," je na novinarski konferenci kluba dejal trener Victor Sanchez .

Olimpija je po uvodnem porazu proti Heidenheimu zabeležila dve zmagi proti LASK Linzu in HJK. Ljubljančani so po treh tekmah s šestimi točkami na visokem desetem mestu, tako da bi jim zmaga proti na papirju doslej najlažjemu tekmecu v tej evropski jeseni na široko odprla vrata za prvo uvrstitev v izločilne boje v spomladanskem delu.

Trenutno vodilna zasedba slovenskega prvenstva na zadnjih osmih tekmah v vseh tekmovanjih ne pozna poraza. Varovanci španskega stratega so na teh osmih tekmah tudi sedemkrat zmagali in sedemkrat mrežo ohranili nedotaknjeno. Na drugi strani jim bo v četrtek pred domačimi navijači stala severnoirska zasedba, ki je do zdaj izgubila na vseh treh tekmah ligaškega dela konferenčne lige in je ena izmed štirih ekip, ki letos še nima točke v tretjem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

Nogometaši Larneja so klonili proti Moldeju, Shamrock Rovers in St. Gallnu ter prejeli skupaj devet golov. So tudi v precej slabši formi od slovenske ekipe, na zadnjih 12 tekmah so zmagali le petkrat. Vseeno pa ta statistika ne bo veliko povedala o četrtkovem dvoboju, saj se Larne v slovensko prestolnico podaja pod vodstvom novega trenerja Nathana Rooneyja.