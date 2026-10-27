Ljubljanski športni klubi na srečanju z Zoranom Jankovićem

Ljubljana je danes popoldne pred svojo univerzo združila obraze, ki pišejo njene športne zgodbe. Županu Zoranu Jankoviću so se pridružili predstavniki največjih ljubljanskih klubov. Med njimi so bili tudi nogometaši Olimpije, ki so županu podarili dres s podpisi nogometašev kluba.
Družbo so jim delale rokometašice Krima, rokometaši Slovana okometašice Krima, rokometaši Slovana s trenerjem in nekdanjim dolgoletnim slovenskim reprezentantom Urošem Zormanom ter odbojkarji ACH Volleyja. Različni športi, različni dresi, različne poti in igrišča, a ena skupna pripadnost mestu.
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