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Nogomet

Ljubljanski športni klubi na srečanju z Zoranom Jankovićem

Ljubljana, 27. 10. 2026 17.17 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Igralci Olimpije in ljubljanski župan Zoran Janković

V megleni Ljubljani se je danes pred Univerzo v Ljubljani župan Zoran Janković srečal z igralci in igralkami največjih ljubljanskih klubov iz različnih športnih panog. Ob tej priložnosti je od nogometašev Olimpije prejel tudi podpisan dres.

Ljubljana je danes popoldne pred svojo univerzo združila obraze, ki pišejo njene športne zgodbe. Županu Zoranu Jankoviću so se pridružili predstavniki največjih ljubljanskih klubov. Med njimi so bili tudi nogometaši Olimpije, ki so županu podarili dres s podpisi nogometašev kluba.

Podpisan dres Olimpijinih igralcev za ljubljanskega župana Zorana Jankovića
Podpisan dres Olimpijinih igralcev za ljubljanskega župana Zorana Jankovića
FOTO: Aleksander Žabjek

Družbo so jim delale rokometašice Krima, rokometaši Slovana okometašice Krima, rokometaši Slovana s trenerjem in nekdanjim dolgoletnim slovenskim reprezentantom Urošem Zormanom ter odbojkarji ACH Volleyja. Različni športi, različni dresi, različne poti in igrišča, a ena skupna pripadnost mestu.

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Zoran Janković olimpija ljubljana

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