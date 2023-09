Nogometaši Olimpije pred zgodovinskim gostovanjem v Lillu

Izbranci Joaa Henriquesa so za tekmece izvedeli na žrebu v začetku septembra. Na prvi pogled ljubljanska zasedba, ki bo v Franciji lahko računala na vse z izjemo poškodovanega Raula Florucza v družbi Lilla, Slovana Bratislave in Klaksvika, sodi nekako na tretje mesto, a so apetiti večji. Velja omeniti, da prvo mesto vodi neposredno v osmino finala, drugo pa v dodatne kvalifikacije za preboj med 16.

Med 32 klubi, ki so razdeljeni v osem skupin, so zasedbe iz 28 nacionalnih evropskih zvez. Za zdaj na stavnicah najbolje kotirajo Aston Villa iz Anglije, Fiorentina iz Italije, Eintracht Frankfurt iz Nemčije, že omenjeni Lille, Alkmaar iz Nizozemske, svoje računa imata tudi turška Bešiktaš in Fenerbahče.

Ob že omenjeni skupini A bodo v B Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorja Lugansk, Breidablik, v C Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani, v D Club Brugge, Bodö/Glimt, Bešiktaš, Lugano, v E AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varšava, Zrinjski, v F Ferencvaros, Fiorentina, Genk, Čukarički, v G Eintracht Frankfurt, Paok, HJK Helsinki, Aberdeen, v H pa Fenerbahče, Ludogorec, Spartak Trnava in Nordsjaelland.

Tudi v Evropski ligi slovenski nogometaši

Drugo kakovostno raven evropskih klubskih tekmovanj predstavlja Evropska liga. V njej bo sistem tekmovanja enak kot v Konferenčni ligi, torej zmagovalec vsake od osmih skupin gre v osmino finala, drugouvrščeni pa v dodatne boje za med 16.

Grški Panathinaikos s slovenskimi reprezentanti Andražem Šporarjem, Adamom Gnezdo Čerinom in Benjaminom Verbičem bo igral v skupini F skupaj z Villarrealom, Rennesom in Maccabijem Haifo. Avstrijski Sturm iz Gradca, katerega barve branita Slovenca Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, pa bo igral v skupini D, kjer so še Atalanta, Sporting iz Lizbone in Rakow.

V preostalih skupinah pa so: v A West Ham, Olympiacos, Freiburg, Bačka Topola, v B Ajax, Marseille, Brighton, AEK Atene, v C Rangers, Real Betis, Sparta Praga, Aris Limassol, v E Liverpool, Lask Linz, Union Saint-Gilloise, Toulouse, v G Roma, Slavia Praga, Šerif Tiraspol, Servette, v H pa Bayer Leverkusen, Qarabag, Molde in Häcken.