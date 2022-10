Nogometaši Olimpije se v Ljubljano iz Nove Gorice vračajo s točko

Novogoričani so proti Olimpiji osvojili pomembno točko, vendar bi predvsem glede na priložnosti v prvem polčasu lahko tudi kakšno več, čeprav je bila ljubljanska zasedba precej več pri žogi. Toda izbranci Mirana Srebrniča so bili konkretni v svojih napadih, a na koncu večinoma naleteli na previsoko oviro v obliki vratarja Matevža Vidovška. Slednji je tako še vedno nepremagan v Prvi ligi, njegov niz traja 810 minut. Mladenič pa je imel tudi nekaj sreče, saj bi po burni reakciji kaj lahko predčasno končal tekmo v Novi Gorici.

Novogoričani so pogumno šli v boj z vodilno ekipo prvenstva, ki jo je na začetku nekajkrat rešil Vidovšek, potem ko je posredoval po strelih Alena Krajnca v drugi, Etiena Velikonje v četrti in Matije Široka v 11. minuti. V 15. pa je imel mladi Olimpijin vratar bržčas tudi nekaj sreče, saj je burno reagiral po bližnjem stiku z novogoriškim igralcem Alenom Krajncem in ga udaril z glavo, sodniki pa so tudi po pregledu posnetka ocenili, da je dovolj visoka kazen za to rumeni karton.