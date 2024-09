Nogometaši Olimpije so pripravljeni na velik evropski izziv v Nemčiji

Mladi branilec je povedal, da bodo analizo tekmeca opravili v naslednjih dneh, a da se tekme veselijo, saj že imajo izkušnje iz Evrope. "Ni težko preklapljati med domačo ligo in Evropo. Smo izkušeni, tako da to ni neka posebna znanost. Te pa v Evropi prej stane vsaka napaka, tako da moraš biti še posebej zbran," je še pojasnil Ratnik ter se ozrl na tekmeca.

Kapetan Marcel Ratnik je poudaril, da je ozračje v slačilnici zelo dobro. "Vsi smo pripravljeni, jutri gremo na pot in upamo na najboljši izid. Poskušali bomo zmagati. Upam, da bo ekipa odigrala dobro tekmo."

"Zadovoljni smo s tem, kar smo opravili doslej, toda pomembno je, da moramo tako nadaljevati," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal Sanchez in povedal, da težav s poškodbami nimajo. "Ni poškodb, so pa nekateri dobili udarce, imajo manjše težave, ampak upamo, da bodo vsi nared za tekmo," je dodal Victor Sanchez .

Heidenheim je sodeč po stavnicah peti favorit za končno zmago v tekmovanju. V prejšnji sezoni je ekipa z juga Nemčije prvič igrala med nemško elito in zasedla osmo mesto. "Všeč so mi take zgodbe, kot jo je spisal Heidenheim," je dejal Sanchez, za katerega je športni direktor Goran Boromisa dejal, da upa, da mu bo uspelo podobno "čudo" kot uspeva strategu nemške ekipe. Frank Schmidt je namreč tam trener že od leta 2007.

S 50 milijoni tržne vrednosti po Transfermarktu je v tem pogledu nemška zasedba približno petkrat vrednejša od ljubljanske, z osmimi milijoni evrov pa je najvrednejši nogometaš ekipe napadalno usmerjeni vezist Paul Wanner.

Če je Olimpija v tej sezoni neporažena na vseh 17 tekmah, ki jih je odigrala na vseh frontah, s tem je Sanchez postal tudi prvi trener zeleno-belih s takšnim nizom, pa je tudi Heidenheim dobro začel novo sezono med nemško elito. Trenutno je na šestem mestu, po petih krogih ima tri zmage in dva poraza. Napadalec Marvin Pieringer je za zdaj statistično najuspešnejši član nemške zasedbe s po dvema goloma in podajama.