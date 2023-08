Nogometaši Olimpije verjamejo v napredovanje

Aktualni državni prvaki so tekmo prvega kroga kvalifikacij proti Galatasarayu že pozabili, v torek zvečer pa bodo v Turčiji iskali senzacijo in lovili zaostanek treh zadetkov. "Ni še konec. Pred nami je povratna tekma, po kateri ne glede na izid nadaljujemo z nastopi v Evropi. Olimpija je v Sloveniji velik klub, Evropa pa za nas predstavlja nekaj novega," je po prvem obračunu povedal trener zmajev Joao Henriques. "Pričakujem dobro srečanje, polno priložnosti. Turki so favoriti, so boljši od nas in so navajeni evropskih tekem. Verjeti moramo do konca in igrati na polno, saj v Turčijo nismo prišli izgubit," je pred povratnim srečanjem dodal portugalski strokovnjak.