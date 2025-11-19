Nogometaši ostali brez premij, kapetanu odvzet kapetanski trak

Čehi so v okviru kvalifikacijske skupine L na tekmi v Olomucu premagali Gibraltar s 6:0 za drugo mesto v skupini. Po tekmi se nogometaši nato niso udeležili tradicionalnega pozdrava navijačem.

"Na žalost je odnos nogometašev popolnoma zasenčil predstavo na terenu in dejstvo, da si je ekipa priigrala dodatne kvalifikacije. Nihče med igralci ni nad državo, ki jo imajo čast zastopati, in nihče od igralcev ni nad navijači, ki trošijo svoj denar, svoj čas in energijo, da podpirajo reprezentanco," so zapisali pri tamkajšnji krovni zvezi.