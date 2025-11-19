Nogometaši ostali brez premij, kapetanu odvzet kapetanski trak

Čehi so v okviru kvalifikacijske skupine L na tekmi v Olomucu premagali Gibraltar s 6:0 za drugo mesto v skupini. Po tekmi se nogometaši nato niso udeležili tradicionalnega pozdrava navijačem.
"Na žalost je odnos nogometašev popolnoma zasenčil predstavo na terenu in dejstvo, da si je ekipa priigrala dodatne kvalifikacije. Nihče med igralci ni nad državo, ki jo imajo čast zastopati, in nihče od igralcev ni nad navijači, ki trošijo svoj denar, svoj čas in energijo, da podpirajo reprezentanco," so zapisali pri tamkajšnji krovni zvezi.
Na zvezi so podprli navijače in jasno zapisali, da ti lahko izrazijo svoje nezadovoljstvo in nestrinjanje s kakovostjo nastopov reprezentance.
"Reakcija nogometašev bi morala biti prav nasprotna. Navijačem bi se morali zahvaliti. Ne le za podporo na tekmi z Gibraltarjem, ampak za podporo v celotnih kvalifikacijah za mundial. Na zvezi smo se odločili tudi, da Tomaš Souček ne bo kapetan ekipe na naslednji tekmi, igralci pa ne bodo dobili premij. Sredstva bomo donirali tistim, ki jih bolj potrebujejo. Navijačem se za podporo reprezentanci zahvaljujemo," so še zapisali pri češki zvezi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.