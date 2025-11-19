Svetli način
Nogometaši ostali brez premij, kapetanu odvzet kapetanski trak

Praga, 19. 11. 2025 15.43 | Posodobljeno pred 1 uro

S.V. , STA
Izvršni odbor Nogometne zveze Češke je odločil, da zveza nogometašem ne bo izplačala premij za zmago nad Gibraltarjem v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026, s katero si je Češka priigrala dodatne kvalifikacije. Razlog je obnašanje nogometašev do navijačev.

Čehi so v okviru kvalifikacijske skupine L na tekmi v Olomucu premagali Gibraltar s 6:0 za drugo mesto v skupini. Po tekmi se nogometaši nato niso udeležili tradicionalnega pozdrava navijačem.

"Na žalost je odnos nogometašev popolnoma zasenčil predstavo na terenu in dejstvo, da si je ekipa priigrala dodatne kvalifikacije. Nihče med igralci ni nad državo, ki jo imajo čast zastopati, in nihče od igralcev ni nad navijači, ki trošijo svoj denar, svoj čas in energijo, da podpirajo reprezentanco," so zapisali pri tamkajšnji krovni zvezi.

Češki navijači so nezadovoljni s predstavami svoje izbrane vrste v kvalifikacijah za SP.
Češki navijači so nezadovoljni s predstavami svoje izbrane vrste v kvalifikacijah za SP. FOTO: AP

Na zvezi so podprli navijače in jasno zapisali, da ti lahko izrazijo svoje nezadovoljstvo in nestrinjanje s kakovostjo nastopov reprezentance.

Preberi še 'Selektor? Časa imamo na pretek. NZS je resna zveza in vedno preudarno vleče odločitve'

"Reakcija nogometašev bi morala biti prav nasprotna. Navijačem bi se morali zahvaliti. Ne le za podporo na tekmi z Gibraltarjem, ampak za podporo v celotnih kvalifikacijah za mundial. Na zvezi smo se odločili tudi, da Tomaš Souček ne bo kapetan ekipe na naslednji tekmi, igralci pa ne bodo dobili premij. Sredstva bomo donirali tistim, ki jih bolj potrebujejo. Navijačem se za podporo reprezentanci zahvaljujemo," so še zapisali pri češki zvezi.

