Nogometaši PSG-ja se ne bodo udeležili podelitve zlate žoge

Pariz, 21. 09. 2025 16.54 | Posodobljeno pred 1 uro

A.M.
PSG in Marseille bi se morala v nedeljo zvečer udariti na največjem francoskem derbiju, slaba vremenska napoved pa je tekmo odnesla. Vodilni možje lige so tekmo prestavili na ponedeljek zvečer, ko bodo v Parizu podelili zlato žogo, za osvojitev katere ima največje možnosti prvi zvezdnik pariškega velikana Ousmane Dembele.

Ousmane Dembele je glavni favorit za osvojitev zlate žoge.
Ousmane Dembele je glavni favorit za osvojitev zlate žoge. FOTO: AP

"Obračun Marseilla in PSG-ja bo odigran v ponedeljek, 22. septembra ob 20. uri. Tekma je preložena zaradi možnih močnih nalivov in tveganja poplavljanja urbanih območij okoli stadiona Velodrome, kjer igra Marseille," so v izjavi za javnost zapisali vodilni možje francoskega prvenstva.

Velika večina nogometašev PSG-ja se posledično ne bo mogla udeležiti podelitve zlate žoge. Glavni favorit za osvojitev nagrade je Ousmane Dembele, ki pa bo na ceremoniji lahko prisoten, saj je z zelenic trenutno odsoten zaradi poškodbe. Navijači aktualnega zmagovalca Lige prvakov bodo tako z enim očesom spremljali podelitev zlate žoge, z drugim pa največjo tekmo francoske lige.

