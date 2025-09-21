Nogometaši PSG-ja se ne bodo udeležili podelitve zlate žoge

"Obračun Marseilla in PSG-ja bo odigran v ponedeljek, 22. septembra ob 20. uri. Tekma je preložena zaradi možnih močnih nalivov in tveganja poplavljanja urbanih območij okoli stadiona Velodrome, kjer igra Marseille," so v izjavi za javnost zapisali vodilni možje francoskega prvenstva.

Velika večina nogometašev PSG-ja se posledično ne bo mogla udeležiti podelitve zlate žoge. Glavni favorit za osvojitev nagrade je Ousmane Dembele, ki pa bo na ceremoniji lahko prisoten, saj je z zelenic trenutno odsoten zaradi poškodbe. Navijači aktualnega zmagovalca Lige prvakov bodo tako z enim očesom spremljali podelitev zlate žoge, z drugim pa največjo tekmo francoske lige.