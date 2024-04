Nogometaši Radomelj po porazu proti Mariboru ostali brez trenerja

Kot so zapisali na spletni strani kluba, so se odločili za sporazumno prekinitev pogodbe z Oliverjem Bogatinovom. Ta je bil v trenerski vlogi v klubu skoraj leto in pol. "Oliverju se zahvaljujemo za leto in pet mesecev dobro opravljenega dela. Člansko moštvo je zabeležilo nekaj odličnih rezultatov, mladi nogometaši so napredovali, klub pa je v tem obdobju poskrbel za nekaj rekordnih prestopov. Želimo mu veliko sreče v nadaljevanju kariere," je za stran kluba dejal športni direktor Grega Marinšek.

Kot so dodali, bosta člansko moštvo Radomelj do nadaljnjega vodila Luka Žinko in Dragan Čadikovski. V prvenstvu imajo Radomljani po 28 tekmah 24 točk, eno manj kot Aluminij na predzadnjem mestu. V pokalnem tekmovanju pa so se uvrstili v polfinale, potem ko so v četrtfinalu nedavno premagali prav Maribor. Naslednji teden jih čaka tekma z Gorico.