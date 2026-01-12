Naslovnica
Nogomet

Tudi nogometaši Reala šokirani ob slovesu Alonsa

Madrid, 12. 01. 2026 19.42 pred 53 minutami 2 min branja 17

Avtor:
Ž.Ž.
Kljub porazu proti Barceloni so bili nogometaši Reala nad odhodom Alonsa presenečeni.

Pozornost nogometne javnosti je usmerjena v špansko prestolnico, iz katere je prišla novica o nepričakovanem odhodu Xabija Alonsa s klopi Real Madrida. Menjava na mestu trenerja pa ni presenetila le številnih nogometnih navdušencev, temveč tudi igralce belega baleta, saj naj bi zanjo izvedeli šele prek uradne izjave kluba.

Real Madrid je v finalu španskega superpokala klonil proti Barceloni.
Real Madrid je v finalu španskega superpokala klonil proti Barceloni.
FOTO: Profimedia

Poraz Reala proti Barceloni v finalu španskega superpokala je Madridčane resda bolel, kljub temu pa nogometaši belega baleta niso pričakovali, da je bil ta obračun zadnji pod vodstvom Xabija Alonsa.

Preberi še Raphinha junak Barcelone v superpokalu

Kot poroča španski časnik Marca, igralci o dogajanju niso bili predhodno obveščeni, za odhod Baska so izvedeli šele po uradnem sporočilu, ki ga je klub objavil na svoji spletni strani.

Statistika Xabija Alonsa na klopi Reala
Statistika Xabija Alonsa na klopi Reala
FOTO: Sofascore.com

V garderobi tako pomembne odločitve v ključni fazi sezone niso pričakovali, zlasti po mirnem vzdušju, ki je v ekipi vladalo na poti iz Savdske Arabije po finalu španskega superpokala, in dobrem občutku, ki so ga po njihovem mnenju pustili na igrišču.

Preberi še V taboru Reala razočarani: 'Nismo si zaslužili poraza'

O morebitni menjavi na mestu trenerja naj se igralci ne bi spraševali, prav tako pa naj uprava ne bi z ničemer nakazala, da razmišlja o menjavi na klopi. Nasprotno so opažali, da je bil odnos med Baskom in garderobo v zadnjih tednih boljši, ter bili prepričani, da ima Bask popolno podporo vodstva kluba, piše Marca.

Kljub porazu proti Barceloni so bili nogometaši Reala nad odhodom Alonsa presenečeni.
Kljub porazu proti Barceloni so bili nogometaši Reala nad odhodom Alonsa presenečeni.
FOTO: Profimedia

Prav zato je bil odhod Alonsa za nogometaše Reala popolno presenečenje. Po poročanju Marce je več igralcev neuradno priznalo, da so za menjavo na klopi brez kakršnegakoli predhodnega obvestila izvedeli iz uradne objave kluba, kar je poskrbelo za še toliko večji šok.

Preberi še Bomba iz Madrida: Xabi Alonso ni več trener Reala

Vodenje kraljevega kluba (vsaj začasno) prevzema 42-letni Španec Alvaro Arbeloa, nekdanji nogometaš Liverpoola in Real Madrida, ki je pred tem vodil Castillo, B-ekipo Real Madrida.

Madridčani bodo morali hitro strniti vrste, v sredo jih čaka obračun osmine finala španskega superpokala proti Albaceteju, v soboto pa jih čaka tekma španskega prvenstva proti Levanteju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
xabi alonso real madrid alvaro arbeloa

Bomba iz Madrida: Xabi Alonso ni več trener Reala

