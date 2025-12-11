Nogometaši Reala stopili v bran Alonsu: 'Ni edini krivec za slabše rezultate'

Vrhunec 6. kroga skupinskega dela elitne Lige prvakov je prinesel obračun med rivaloma, madridskim Realom in Manchester Cityjem. Slednji je po preobratu na razprodanem Bernabeuu slavil sladko zmago z 2:1 in se tako približal primarnemu cilju - neposredni uvrstitvi v osmino finala. Po koncu tekme so razočarani navijači belega baleta svoje ljubljence v garderobo znova pospremili z glasnimi žvižgi, vse bolj na udaru pa je glavni trener Reala Xabi Alonso.

Štiriinštiridesetletni španski strokovnjak je moral kljub precej boljši podobi svojega moštva na zelenici kot nekaj dni pred tem v domačem prvenstvu ob porazu s Celto iz Viga (0:2) poslušati številne očitke na svoj račun. Najzvestejši privrženci Reala so namreč le nekaj trenutkov po tekmi izkazali veliko razočaranje, nekateri so bili celo tako besni, da so pozvali k odstopu celotno strokovno vodstvo na čelu z glavnim trenerjem Xabijem Alonsom. Ta je sicer svoje varovance dobro pripravil za obračun z Manchester Cityjem, ki pa je, tako kot nekateri tekmeci pred njim, zgolj izkoristil to, kar so mu nogometaši v belih dresih ponudili.

"Moja prihodnost na klopi Reala? To ni vprašanje zame."

"Menim, da si nimamo česa očitati. V tekmo smo vstopili zelo dobro, si priigrali nekaj zanimivih situacij, iz katerih bi lahko iztržili precej več. Toda nogomet piše čudne zgodbe, po zasluženem vodstvu smo prepoceni prejeli dva zadetka v razmiku 10 minut, kar si ne bi smeli privoščiti. Nekaj nam je znova zmanjkalo, a ponavljam, da si nimamo česa očitati," je po bolečem porazu uvodoma dejal Alonso in v nadaljevanju spregovoril o vse večjem nezadovoljstvu navijačev Reala. "Bili smo deležni tako žvižgov kot aplavzov navijačev. Oni imajo vso pravico izraziti svoja čustva. Moja prihodnost na klopi Reala? To ni vprašanje zame, v mojih mislih je le naslednja tekma v domačem prvenstvu in nič drugega," je dodal nekdanji nemški državni prvak z Bayerjem iz Leverkusna.

Igralci stopili v bran Alonsu

Če je večina španskih medijev v dneh pred obračunom s Cityjem na veliko poročalo o napetostih v garderobi 15-kratnega evropskega klubskega prvaka in domnevnih slabih odnosih na relaciji trener - igralci, so slednji odločno stopil v bran svojemu šefu. "Tudi tokrat očitno nismo bili dovolj dobri za pozitiven rezultat. V uvodnem delu tekme smo delovali brezhibno, poletno in razigrano, nato pa smo začeli ponavljati stare napake. Moramo izboljšati naše pomanjkljivosti," je povedal strelec edinega zadetka za Real Rodrygo, ki ne skriva, da Alonsa zelo spoštuje.

Rodrygo je bil po oceni specializirane spletne platforme Sofascore izbran za najboljšega posameznika ob porazu Reala z Manchester Cityjem. FOTO: AP icon-expand

"Za nami so težki dnevi. Stvari ne gredo v smeri, ki si jo je zamislil, a to ne pomeni, da je glavni krivec za slabše rezultate. Daleč od tega, preveč je bilo negativnih zapisov oziroma komentarjev v zadnjem času, mi pa želimo pokazati, da podpiramo našega trenerja. V teh trenutkih moramo strniti svoje vrste in pozitivno gledati naprej," je pristavil brazilski napadalec v vrstah Reala.