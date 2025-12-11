Svetli način
Nogomet

Nogometaši Reala stopili v bran Alonsu: 'Ni edini krivec za slabše rezultate'

Madrid, 11. 12. 2025 09.30 | Posodobljeno pred 31 minutami

A.V.
15

Vrhunec 6. kroga skupinskega dela elitne Lige prvakov je prinesel obračun med rivaloma, madridskim Realom in Manchester Cityjem. Slednji je po preobratu na razprodanem Bernabeuu slavil sladko zmago z 2:1 in se tako približal primarnemu cilju - neposredni uvrstitvi v osmino finala. Po koncu tekme so razočarani navijači belega baleta svoje ljubljence v garderobo znova pospremili z glasnimi žvižgi, vse bolj na udaru pa je glavni trener Reala Xabi Alonso.

  • Enajstmetrovka za City in natančen strel Haalanda (1:2)
    01:17
    Enajstmetrovka za City in natančen strel Haalanda (1:2)
  • Nico O'Reilly za izenačenje v Madridu (1:1)
    00:59
    Nico O'Reilly za izenačenje v Madridu (1:1)
  • Rodrygo poskrbel za vodstvo Reala proti Cityju (1:0)
    01:33
    Rodrygo poskrbel za vodstvo Reala proti Cityju (1:0)

 

Štiriinštiridesetletni španski strokovnjak je moral kljub precej boljši podobi svojega moštva na zelenici kot nekaj dni pred tem v domačem prvenstvu ob porazu s Celto iz Viga (0:2) poslušati številne očitke na svoj račun.

Najzvestejši privrženci Reala so namreč le nekaj trenutkov po tekmi izkazali veliko razočaranje, nekateri so bili celo tako besni, da so pozvali k odstopu celotno strokovno vodstvo na čelu z glavnim trenerjem Xabijem Alonsom. Ta je sicer svoje varovance dobro pripravil za obračun z Manchester Cityjem, ki pa je, tako kot nekateri tekmeci pred njim, zgolj izkoristil to, kar so mu nogometaši v belih dresih ponudili.

"Moja prihodnost na klopi Reala? To ni vprašanje zame."

"Menim, da si nimamo česa očitati. V tekmo smo vstopili zelo dobro, si priigrali nekaj zanimivih situacij, iz katerih bi lahko iztržili precej več. Toda nogomet piše čudne zgodbe, po zasluženem vodstvu smo prepoceni prejeli dva zadetka v razmiku 10 minut, kar si ne bi smeli privoščiti. Nekaj nam je znova zmanjkalo, a ponavljam, da si nimamo česa očitati," je po bolečem porazu uvodoma dejal Alonso in v nadaljevanju spregovoril o vse večjem nezadovoljstvu navijačev Reala. 

"Bili smo deležni tako žvižgov kot aplavzov navijačev. Oni imajo vso pravico izraziti svoja čustva. Moja prihodnost na klopi Reala? To ni vprašanje zame, v mojih mislih je le naslednja tekma v domačem prvenstvu in nič drugega," je dodal nekdanji nemški državni prvak z Bayerjem iz Leverkusna.

Igralci stopili v bran Alonsu

Če je večina španskih medijev v dneh pred obračunom s Cityjem na veliko poročalo o napetostih v garderobi 15-kratnega evropskega klubskega prvaka in domnevnih slabih odnosih na relaciji trener - igralci, so slednji odločno stopil v bran svojemu šefu.

"Tudi tokrat očitno nismo bili dovolj dobri za pozitiven rezultat. V uvodnem delu tekme smo delovali brezhibno, poletno in razigrano, nato pa smo začeli ponavljati stare napake. Moramo izboljšati naše pomanjkljivosti," je povedal strelec edinega zadetka za Real Rodrygo, ki ne skriva, da Alonsa zelo spoštuje.

Rodrygo je bil po oceni specializirane spletne platforme Sofascore izbran za najboljšega posameznika ob porazu Reala z Manchester Cityjem.
Rodrygo je bil po oceni specializirane spletne platforme Sofascore izbran za najboljšega posameznika ob porazu Reala z Manchester Cityjem. FOTO: AP

"Za nami so težki dnevi. Stvari ne gredo v smeri, ki si jo je zamislil, a to ne pomeni, da je glavni krivec za slabše rezultate. Daleč od tega, preveč je bilo negativnih zapisov oziroma komentarjev v zadnjem času, mi pa želimo pokazati, da podpiramo našega trenerja. V teh trenutkih moramo strniti svoje vrste in pozitivno gledati naprej," je pristavil brazilski napadalec v vrstah Reala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet liga prvakov real madrid manchester city xabi alonso
Sanchez proti Rieri, Rijeka proti Celju

KOMENTARJI (15)

Luigi Taveri II.
11. 12. 2025 11.04
-1
Forma Reala se dviga, ker moramo kot zadnjo tekmo gledati kolo, ki je bilo odigrano vnaprej
ODGOVORI
0 1
Quercus
11. 12. 2025 10.59
+1
Pa saj Man City ni neko levo moštvo, da bi navijači Reala lahko pričakovali zanesljivo zmago. Žvižgi navijačev bi bili morda lahko upravičeni, če bi Real izgubil npr. proti kakšnemu veliko manj zvenečemu tekmecu. Real je včeraj igral dobro (morda ne vrhunsko), nič slabše od Citija, ampak tokrat sreča pač enkrat ni bila na njihovi strani. Ko sta si ekipi tako enakovredni ponavadi pač pride do remija ali pa zmaga tisti, ki ga poljubi boginja sreče Fortuna.
ODGOVORI
1 0
Luigi Taveri II.
11. 12. 2025 11.02
-1
V španski mitologiji je to Manzano
ODGOVORI
0 1
Luigi Taveri II.
11. 12. 2025 11.05
Ni pa tudi City izpred 5 let
ODGOVORI
0 0
Definbahija
11. 12. 2025 10.53
Prej je treniral Nemško mentaliteto z neznanimi igralci. Sedaj trenira španske baletnike s siesto bi glavi. To je razlika
ODGOVORI
0 0
galambszar
11. 12. 2025 10.52
+0
Upam da se serija reala nadaljuje.
ODGOVORI
2 2
HALAcR7
11. 12. 2025 10.55
-1
Koliko bolečino imate zaradi Real,,veš koliko me briga kdo igra za Negreiro ali kdo je trenira. ,dol mi visi za njih,očitno vad vseh ne za Real,,pored yamile jamale sploh nevem kdo igra in to če se nebi sopirili in potem bil ponižan še za njega nebi slišal,,meni je to isto kot eypanyol,eibar,mallorca,,,
ODGOVORI
0 1
REAList7
11. 12. 2025 11.04
Halar, ubogi so ljudje, ki jih v življenju žene samo želja po tem, da nekomu drugemu privoščijo slabo in se ob tem naslajajo. To jih osreči bolj kot lasten uspeh. In takšnih je na tem portalu veliko.
ODGOVORI
0 0
Sirhakel7
11. 12. 2025 10.48
+1
Alonso je po mojem mnenju dober trener in kot tak še najmanj kriv za rezultate v zadnjem obdobju. Pravi problem Reala so ta hip razvajene glave igralcev.
ODGOVORI
2 1
Luigi Taveri II.
11. 12. 2025 10.56
Vemo kakšna je folklora tega kluba po odhodu Raula , za resne spremembe je potrebno menjati idejnega vodjo kluba, ki je z lažjo zmagal že na volitvah
ODGOVORI
0 0
Mean Cat
11. 12. 2025 10.47
+0
Ni edini .....je pa največji 😂😂
ODGOVORI
1 1
Luigi Taveri II.
11. 12. 2025 10.53
-1
Nekaj je kriv tudi City...
ODGOVORI
0 1
modelx
11. 12. 2025 10.45
+3
ceneje je odpustiti trenerja, kot zamenjati igralcev za ekipo. no, pri smrdoklubu je nekje vmes strošek nakupa penalov. za kaj se bo odločil smrderez?
ODGOVORI
4 1
golobnadob
11. 12. 2025 10.53
-1
odličen komentar
ODGOVORI
0 1
HALAcR7
11. 12. 2025 10.56
Smrdoklub ti je na dnu spanije,imenuje se NEGREIRA,,kjer sta dva bivsa predsednika v zaporu
ODGOVORI
0 0
