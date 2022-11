Nogometaši Savdske Arabije so svojim rojakom prigarali državni praznik

Dopust velja za vse zaposlene v javnem in zasebnem sektorju ter za vse dijake in študente, je po prvi tekmi skupine C poročala tiskovna agencija Savdske Arabije SPA.

Savdski mediji so današnjo zmago proti enemu izmed glavnih favoritov prvenstva označili za "zgodovinsko" in "pravljično". Posebej so poleg strelcev obeh zadetkov, Saleha Al-Šehrija in Salema Al-Davsarija, pohvalili tudi vratarja Mohameda Al-Ovajsa.

"Tisoč čestitk, junaki," je na Twitterju zapisal savdski minister za šport Abdalaziz bin Turki Al-Fajsal. Vplivni funkcionar Turki Al-Šejk pa je po zmagi omogočil brezplačen vstop v tri zabaviščne parke.