Nogometaši Seville so se opravičili: Nismo vedeli, da kršimo karanteno

Ever Banega in Arthur Melo

Druženje na zabavah več kot deset ljudi je še vedno prepovedano, a tega se niso držali Lucas Ocampos, Mudo Vazquez, Luuk de Jong in Ever Banega. Žena slednjega je fotografije zabave, na kateri se je družilo 12 ljudi, delila na družbenih omrežjih, jih nato tudi hitro izbrisala, a vseeno prepozno. " Rad bi se opravičil za to, kar se je zgodilo včeraj ," je prek Instagrama zapisal Banega: " Šlo je za druženje med klubskimi kolegi in družinami, vendar nismo vedeli, da kršimo karanteno. Rad bi se opravičil klubu, navijačem in družbi na splošno. Ne bo se ponovilo ." Španska vlada je v soboto dala dovoljenje la ligi, ki je prekinjena že več kot dva meseca, da se nadaljuje od sobote, 8. junija naprej.

Sevilla pa naj bi odigrala prvo tekmo po karantenskem premoru proti Realu Betisu. Predsednik ligeJavier Tebas je za Movistar povedal, da si želi, da bo tekma 11. junija. "Rad bi izpostavil, da so se nogometaši že opravičili, to je pozitivna stvar," je dejal Tebas o kršitvi karantene. "Igralci bi morali biti vzor družbi in zato še bolj paziti na to, kaj delajo. Tako na območjih za trening kot na tekmah imamo varovanje, ampak takšna zbiranja me skrbijo, priznam. Morali bi biti bolj pazljivi," je še dejal Tebas.

To je bil sicer prvi primer kršenja karantene pri španskih nogometaših, več kršitev so doslej odkrili v Angliji in Nemčiji.