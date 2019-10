Nogometaši Southamptona en dan v dobrodelne namene

Nogometaši angleškega nogometnega prvoligaša Southamptona, ki so minuli petek v premier league kar z 0:9 na domačem stadionu izgubili proti Leicester Cityju, so donirali enodnevno plačo v dobrodelne namene. V izjavi za javnost so iz kluba sporočili, da bodo vsi igralci prve ekipe in strokovnega štaba petkovo plačo namenili fundaciji Saints.

Southampton si je minuli petek privoščil zgodovinsko sramoto. FOTO: AP Pri klubu z južne angleške obale so zapisali, da gre le za prvi korak v prizadevanjih, da se odkupijo navijačem. Fundacija Saints sodeluje z 12.000 ljudmi vseh starosti in s pomočjo športa spreminja življenja, so še zapisali pri Southamptonu. Nogometaše Southamptona zdaj čakata dve tekmi z Manchester Cityjem v petih dneh; najprej v ligaškem pokalu, v soboto pa še v državnem prvenstvu.