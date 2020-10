Olimpija na derbiju s krasnim zadetkom Samardžića ugnala Celjane, Tabor prek Brava

Pozneje so vajeti igre prevzeli domači, toda z izjemo akcije Đorđeta Ivanovića v 20. minuti, ko je po obratu močno streljal z roba kazenskega prostora in je Matjaž Rozman žogo odbil v kot, prave nevarnosti za goste ni bilo. O razmerju moči v prvem delu priča tudi podatek o kotih (7:1), po katerih pa tudi ni bilo pravega učinka zeleno-belih.

Vsaj v prvem polčasu sta ekipi uprizorili nekakšno šahovsko nogometno partijo. Igra je bila previdna, brez kakšnih izrazitih priložnosti, terensko premoč pa so sicer imeli domači. Pri teh je tokrat prvič že v prvi postavi zaigral v prejšnji sezoni najboljši strelec Ante Vukušić , pri Celjanih pa je bil v prvi postavi tudi nova okrepitev Roman Bezjak, še pred dvema mesecema v zelenem dresu. Sam začetek je bil celjski, gostje so nekoliko pritisnili v uvodnih desetih minutah, toda vratar Žiga Frelih ni bil ogrožen. Najprej ga je preizkusil Nino Pungaršek , potem še Filip Dangubić .

V obračunu ekip, ki sta julija v neposrednem dvoboju odločali o naslovu prvaka, je danes na koncu s tesnim izidom slavila domača zasedba in se tako državnim prvakom nekoliko oddolžila za razplet prejšnjega obračuna. Obe moštvi sta v novi sezoni v zelo spremenjenih postavah, pred dvobojem so bili za točko v boljšem položaju Ljubljančani.

V nadaljevanju pa so zmaji stopnjevali pritisk in vse bolj prevladovali na terenu. Za Celjane je edini nekoliko nevarneje poskusil le Dangubović v 55. minuti, a tudi po njegovem strelu od daleč je šla žoga mimo vrat. Na domači strani pa je v 65. minutiAndres Vombergardobro sprejel podajo na kakšnih sedmih metrih, a ni bil dovolj natančen, še bolj nevarno pa je bilo deset minut pozneje, ko je Vukušić izvajal prosti strel s kakšnih 25 metrov z leve strani, meril v daljši kot vrat Celjanov, Rozman pa se je moral močno potruditi, da je žogo spravil v kot. V 80. so domači zahtevali najstrožjo kazen po padcu Mihaila Caimacova v kazenskem prostoru, a je niso dobili. Odločitev je padla v 85. minuti. Pritisk domačih se je obrestoval po še enem kotu (skupno razmerje na koncu kar 12:1), ko je bil pred vrati zelo spreten kapetan Miral Samardžić. V padcu in s hrbtom obrnjen proti golu je ob Josipu Ćalušiču še prišel do strela in poslal žogo v gol.

Sežanci upravičili vlogo favorita

Nogometaši CB 24 Tabora Sežane so v 7. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali ljubljanski Bravo z 2:0 (1:0). Tako ostajajo najuspešnejša ekipa novega nogometnega prvenstva na domačem igrišču. Tokrat so na stadionu Rajka Štolfe odpravili ljubljanski Bravo z 2:0 in v četrtem domačem nastopu dosegli še četrto zmago, s katero so se (vsaj začasno) prebili na tretje mesto prvenstvene razpredelnice.