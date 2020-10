Nogometaši Tabora Sežane so v 7. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali ljubljanski Bravo z 2:0 (1:0).

Gostitelji so bili favoriti dvoboja tudi zato, ker so bili gostje iz Ljubljane, ki so doslej edini premagali vodilno Muro, vse do srede v karanteni zaradi pandemije novega koronavirusa. Dvoboj so bolje začeli gostitelji, prvo pravo priložnost pa je imel v 11. minuti Aldair Djalo, ki je bil po strelu Maria Babića najbližje odbiti žogi, a v dveh poskusih ni uspel ugnati gostujočega vratarja. V 24. minuti je domače v vodstvo popeljal GrkChristos Rovas. Ta je v hitrem protinapadu ušel gostujoči obrambi, bil sicer na levi strani v odličnem položaju za podajo Djalu, a je akcijo zaključil kar sam. Ljubljančani so bili prvič nevarni v 32. minuti, ko se je ob strelu Mihe Kancilije izkazal Jan Koprivc, v 43. minuti je z razdalje kakšnih 25 metrov nevarno streljal Žan Trontelj, toda meril malce previsoko za izenačenje.

Bravo si je naslednjo priložnost priigral v 55. minuti, Michele Šego pa je bil pri strelu premalo odločen. Le malo za tem so domači po prekršku Trontlja nadMarkom Krivičićem zahtevali enajstmetrovko, a je piščalka sodnika Romana Glažarja ostala nema. Primorci so prevzemali pobudo in bili bližje drugemu golu kot Ljubljančani izenačenju.

Erik Salkić je bil v 66. minuti zelo nespreten na levi strani v kazenskem prostoru po lepi podaji Djala. Prav na koncu pa so gostitelji izkoristili grobo napako vratarja Jana Orbaniča, ki je slabo izbijal žogo, in Leon Sever, ki je v igro vstopil v 63. minuti, je s strelom skoraj s polovice igrišča zadel prazni gol za končnih 2:0. Že v naslednjem krogu prihodnjo nedeljo Sežančane čaka še ena domača tekma, gostili bodo ljubljansko Olimpijo. Bravo bo prav tako v nedeljo gostil Aluminij.