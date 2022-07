Nogometaši začenjajo boj za 32. naslov slovenskega prvaka

Štajerska zasedba bo nekoliko spremenjena v primerjavi s prejšnjo sezono, glavna razlika je ta, da ne bodo več mogli računati na prvega strelca minule sezone Ognjena Mudrinskega , njegovo vrzel bo med drugimi skušal zakrpati novinec Roko Baturina. Sicer pa bo Maribor ob dvomilijonski odškodnini očitno ostal tudi brez vezista Antoina Makoumbouja, toda Štajerci verjamejo, da so dober posel opravili tudi s tem, ko so pripeljali Ivana Brnića, Svena Šoštariča Kariča, Marka Božića in druge. Tako kot vsako sezono največ slovenskih ljubiteljev nogometa zanimajo večni derbiji z ljubljansko Olimpijo, prvi bo v 4. krogu v Ljudskem vrtu, nato pa bodo še v 13., 22. in 31. krogu.

V petek se začenja 32. sezona prve slovenske lige. Mariborčani, ki so s 16. naslovi državnega prvaka slovenski rekorderji, so sezono že začeli s kvalifikacijami za Ligo prvakov. Tako so tekmeci že lahko videli delček tistega, kar bodo izbranci Radovana Karanovića lahko nudili v sezoni, v kateri spet merijo na sam vrh.

Olimpija je v prejšnji sezoni končala na tretjem mestu, zdaj pa bo dodobra spremenjena, nenazadnje je pred kratkim dobila novega stratega Riero. "Liga je napredovala, odkar sem bil nazadnje tu. Je več ekip v igri za visoka mesta, ne le Olimpija in Maribor. Če pa je liga boljša, bo to tudi nas naredilo boljše. za Olimpijo je pomembno zmagovati, toda zame kot Španca je pomembno tudi to, kako zmaguješ. Upam, da se bo ta ideja udejanjila čim prej. Ne morem pa obljubljati, kdaj bo ekipa igrala takšno igro, kot si jo želim," je dejal Riera.

Ekipo je tako tik pred zdajci prevzel novinec v vlogi glavnega trenerja, Španec Albert Riera , ki govori o napadu na vrh, čeprav vsaj prva evropska kvalifikacijska tekma Konferenčne lige proti luksemburški ekipi (pričakovano) še ni pokazala dovolj visoke ravni. Od okrepitev za zdaj ni izstopala nobena, so pa v napadalni mozaik Ljubljančani pripeljali še portugalskega mladeniča Samuela Lopesa Robala Pedra, ki naj bi z Mustafo Nukićem, Ivanom Prtajinom, Almedinom Ziljkićem in drugimi vendarle skrbel za veselje navijačev ob zadetkih.

V prejšnji sezoni sta si evropski vozovnici ob Mariboru in Olimpiji priigrala še podprvak in pokalni prvak Koper ter soboška Mura. Koprčani bodo pod vodstvom naj trenerja minule sezone Zorana Zeljkovića spet poskušali mešati štrene na vrhu, čeprav so izgubili dva pomembna igralca Lamina Colleyja in Ivana Borno Jelića Balto, a po drugi strani v napad pripeljali Daria Kolobarića ter jasno pokazali svojo namero.

Zeljković, ki je Koper v minuli sezoni popeljal do drugega mesta v ligi in pokalnega naslova, prav tako poudarja, da cilji ostajajo visoki: "Želimo spet priti v Evropo in verjamem, da bomo to tudi dosegli. Mislim, da nam bo čez celo sezono težje kot v prejšnji in s tem se bomo morali znati soočiti. Ampak verjamem, da bomo še boljši in da bomo dokazali, da uspehi iz prejšnje sezone niso bili slučajni. Kje so meje, ne vem. Izgubili smo nekaj standardnih igralcev, tako da bomo potrebovali nekaj časa, ampak verjamem, da jih lahko nadomestimo in se borimo za vrh."

Mura pa bo drugo sezono igrala po napotkih Damirja Čontale, ki je izgubil kar nekaj tistih, ki so skrbeli za "tipično" igro prekmurske zasedbe, med drugimi Tomija Horvata, Klemna Šturma, Jana Gorenca, Nardina Mulahusejnovića ... Toda po drugi strani je obdržala večino ogrodja in dodala še nekaj nogometašev, kot so Nikola Petković, Martin Šroler, Kobie Morris, Dardan Shabanhaxhaj ... Pri vsem naštetem bodo na vzhodu Slovenije spet lahko računali na visoka mesta.

Čontala bo z Muro zagotovo spet skušal mešati štrene pri vrhu, v prejšnji sezoni je bila soboška zasedba četrta in si je priigrala Evropo. "Za nas so vsa tekmovanja enako pomembna, tako domača kot evropska. Ni enostavno preklapljati z ene tekme na drugo, če je ritem tekem hud. Želimo pa biti čim uspešnejši v vseh tekmovanjih in se na vsako maksimalno pripraviti."