Nogometaši že v Haifi: Izraelci bodo doma želeli zmagati, a imamo svoje načrte

Slovenci so se na pot podali po vsega enem pravem treningu, še eden jih čaka v sredo popoldne oziroma zvečer na samem stadionu v Haifi. Tam bo med tekmo marsikaj odvisno tudi od napada, v katerem bi pomembno vlogo lahko igral Robert Berić, ki je konec tedna zadel za svoj Saint-Etienne.

"Forma je kar dobra, zadnji dve tekmi sem igral od začetka, tako da sem fizično v redu. Upam pa, da bom nadaljeval v tem ritmu tudi v četrtek," je dejal Berić, ki že ima izkušnje z gostovanji v Izraelu.

"Poznam Izrael, ker sem tam igral že pred dvema letoma s Saint-Etiennom. Vem, da je tam težko igrati, znajo narediti zelo dobro ozračje. Moramo se res dobro pripraviti, če bomo hoteli kaj narediti," pravi Berić in poudarja, da ni pomembno, kdo bo zadel, samo da zmagajo.

Legendarni Herzog zvezdniško ime na klopi

Slovenija se je z Izraelom doslej pomerila trikrat. Nazadnje 15. avgusta 2006, ko je na prijateljski tekmi igrala 1:1. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2004 je 6. septembra 2003 zmagala s 3:1, 7. junija istega leta pa je igrala 0:0. Izraelce vodi nekdanji avstrijski reprezentant Andi Herzog, ki je v karieri igral za ugledne klube, kot so dunajski Rapid, Werder Bremen, Bayern München in Los Angeles Galaxy. Za Avstrijo je zbral 103 nastope in 26 zadetkov. V trenerski karieri se je pred Izraelom, selektor je postal avgusta lani, udejstvoval kot začasni selektor Avstrije, kot pomočnik selektorja, kot selektor avstrijske vrste do 21 let, bil pa je še pomočnik članske ameriške reprezentance in selektor ameriške vrste do 23 let.

V zdajšnji izraelski vrsti, ki je približno 30 mest nižje od slovenske na lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa), obe sta bili nekdaj že 15., ima na voljo kar nekaj prekaljenih igralcev, stalnica v napadu pa je bil že jeseni napadalec Salzburga Moanes Dabbur, eden najboljših strelcev Lige Evropa. V zdajšnji reprezentanci je najboljši strelec Tomer Hemed s 17 goli s 36 tekem. Herzog je v Ligi narodov igral po sistemu 5-3-2 oziroma 3-5-2.

Zahović: Imamo svoje načrte

"V Salzburgu igrajo zelo napadalen nogomet, kar ustreza napadalcem, kot je tudi Dabbur. Prepričan sem, da bodo doma želeli zmagati, ampak mi imamo svoje načrte, pa tudi kakovosti premoremo dovolj," pravi napadalec slovenske vrste Luka Zahović.

Tekma bo na stadionu Sammy Ofer, ki sprejme dobrih 30.000 gledalcev. Gre za objekt, ki so ga odprli leta 2014, imenovan pa je po glavnem donatorju, izraelskem milijarderju Sammyju Oferju, ki je prispeval 20 milijonov dolarjev (17,61 milijona evrov) oziroma skoraj 20 odstotkov vseh stroškov gradnje stadiona.

