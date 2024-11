Nogometašici Chelseaja in West Hama pričakujeta otroka

Avstralska nogometna reprezentantka Sam Kerr in njena zaročenka Kristie Mewis , ki nastopa za ameriško reprezentanco, sta oznanili, da bosta prihodnje leto dobili otroka. Napadalka Chelseaja je to objavila na Instagramu.

Par je prikazan v kolažu črno-belih fotografij, na dveh držita sliko ultrazvočnega pregleda, na eni pa Kerrova kaže na trebuh svoje zaročenke. Nogometašici Chelseaja in West Hama sta skupaj od leta 2021, zaročili pa sta se lani.

Mewis je dejala, da ji Sam Kerr, skupaj s starši in sestro, pomeni vse na svetu. "Je moja največja podpornica, ki me vedno posluša, tudi, ko se pritožujem in zganjam nore norčije."