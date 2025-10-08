Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Nogometašice Mure nadigrale Dinamo iz Minska

Murska Sobota, 08. 10. 2025 20.49 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
0

Slovenske nogometne prvakinje, igralke Mure None, so uspešno začele tekmovanje v novoustanovljenem evropskem pokalu. Na prvi tekmi 2. kvalifikacijskega kroga so na domačem terenu gostile beloruski Dinamo Minsk in zmagale z 2:0 (2:0). Povratna tekma bo v nedeljo tudi v soboški Fazaneriji, a takrat brez prisotnosti gledalcev.

Evropski pokal je novo tekmovanje, ki od začetka do konca poteka na izpadanje. V 2. kvalifikacijskem krogu nastopajo tudi slovenske prvakinje, ki so bile neuspešne v kvalifikacijah za ligo prvakinj.

Na turnirju, ki so ga gostile, so sicer preskočile polfinalno oviro, v finalu pa morale priznati premoč Katovicam. Tudi Murin tekmec Dinamo Minsk je v kvalifikacijah za ligo prvakov izgubil v finalu enega od mini-turnirjev, boljši je bil Ferencvaroš.

Tako sta oba pristala med 32 klubi, ki igrajo v 2. kvalifikacijskem krogu evropske lige in se borita za osmino finala. Danes so domače nogometašice dvoboj začele v postavi Sara Nemet, Gala Ravnik, Lucija Kos, Lea Dolinar, Ana Milović, Živa Rakovec, Zala Vindišar, Tija Šoštarič, Darja Kravec, Noelle Vilčnik in Jana Malahova.

Gostiteljice so hitro prevzele pobudo in pritisk uvodnega dela kronale z zadetkom Vilčnikove v 15. minuti. Domače so nadaljevale v podobnem slogu, strelka prvega gola pa je v 27. minuti še podala za povišanje vodstva, zadela pa je Dolinarjeva.

Tudi v nadaljevanju je bilo stanje na terenu podobno, Mura Nona je imela premoč in več nevarnih akcij, izid pa se ni več spremenil. Mura je v 75. minuti po prodoru Milovićeve in padcu na robu kazenskega prostora zahtevala tudi najstrožjo kazen, a je ni dobila. Trener Vlado Kokol je na tekmi ponudil priložnost še Zali Omerza in Eleni Paneski.

Nogometašice Minska na celotni tekmi niso sprožile niti enega strela v okvir vrat Sare Nemet. Osmina finala bo na vrsti novembra, februarja bo četrtfinale, marca in v začetku aprila polfinale, konec aprila in v začetku maja pa še finale. Vsi deli tekmovanja so na izločanje s tekmo doma in v gosteh. Zmagovalke tekmovanja si bodo zagotovile nastop v predzadnjem, 3. krogu kvalifikacij lige prvakinj v naslednji sezoni.

Evropska pokal, kvalifikacije, 2. krog, prva tekma, izid:
ŽNK Mura Nona - Dinamo Minsk 2:0 (2:0)
Vilčnik 15., Dolinar 27.

nogomet evropska liga žnk mura nona dinamo minsk 2. krog kvalifikacij
Naslednji članek

Celodnevni nogometni dogodek v Zagrebu imel močan slovenski pridih

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286