Nogometašice Mure napredovale v osmino finala evropskega pokala

Na prvi tekmi, ki je bila sredi tedna - obe sta bili na stadionu Fazanerija v Murski Soboti, le da je današnja potekala brez gledalcev - so si slovenske igralke zagotovile dva gola naskoka, lahko pa bi imele še večjo prednost, saj so bile izrazito boljše.

Danes pa so Belorusinje precej hitro izničile zaostanek; že v sedmi minuti je Jana Artiševskaja prvič zadela za Dinamo, potem pa je Olga Kapiša v 22. minuti še drugič premagala Saro Nemet in skupni izid že izenačila na 2:2.

Muri je potem nalet tekmic uspelo ustaviti, čeprav so imele beloruske igralke v prvem polčasu še vedno terensko premoč.

V nadaljevanju pa so nogometašice Mure nato vendarle tudi same zadele, Ana Milović in Noelle Vilčnik sta imeli nekaj priložnosti, prva pa je nato zadela v polno v 63. minuti.

Tako so bile spet v prednosti Slovenke, minimalno skupno vodstvo pa so zadržale do konca in se veselile napredovanja na evropski sceni.