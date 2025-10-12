Svetli način
Nogomet

Nogometašice Mure napredovale v osmino finala evropskega pokala

Murska Sobota, 12. 10. 2025 17.18 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Slovenske nogometne prvakinje, igralke Mure None, so se uvrstile v osmino finala novoustanovljenega evropskega pokala. Na povratni tekmi 2. kvalifikacijskega kroga so sicer izgubile z beloruskim Dinamom iz Minska z 1:2 (0:2), a so zaradi zmage na prvi tekmi z 2:0 napredovale.

Nogometašice Mure so se uvrstile v osmino finala evropskega pokala
Nogometašice Mure so se uvrstile v osmino finala evropskega pokala FOTO: Foto Boko

Na prvi tekmi, ki je bila sredi tedna - obe sta bili na stadionu Fazanerija v Murski Soboti, le da je današnja potekala brez gledalcev - so si slovenske igralke zagotovile dva gola naskoka, lahko pa bi imele še večjo prednost, saj so bile izrazito boljše.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Danes pa so Belorusinje precej hitro izničile zaostanek; že v sedmi minuti je Jana Artiševskaja prvič zadela za Dinamo, potem pa je Olga Kapiša v 22. minuti še drugič premagala Saro Nemet in skupni izid že izenačila na 2:2.

Muri je potem nalet tekmic uspelo ustaviti, čeprav so imele beloruske igralke v prvem polčasu še vedno terensko premoč.

V nadaljevanju pa so nogometašice Mure nato vendarle tudi same zadele, Ana Milović in Noelle Vilčnik sta imeli nekaj priložnosti, prva pa je nato zadela v polno v 63. minuti.

Tako so bile spet v prednosti Slovenke, minimalno skupno vodstvo pa so zadržale do konca in se veselile napredovanja na evropski sceni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tekmo so začele Sara Nemet, Gala Ravnik, Lucija Kos, Lea Dolinar, Ana Milović, Živa Rakovec, Zala Vindišar, Tija Šoštarič, Darja Kravec, Noelle Vilčnik in Jana Malahova. Trener Vlado Kokol pa je v igro poslal še Zalo Omerza in Eleno Panesko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Osmina finala bo na vrsti novembra, februarja bo četrtfinale, marca in v začetku aprila polfinale, konec aprila in v začetku maja pa še finale. Vsi deli tekmovanja so na izločanje s tekmo doma in v gosteh. Zmagovalke tekmovanja si bodo zagotovile nastop v predzadnjem, 3. krogu kvalifikacij lige prvakinj v naslednji sezoni.

nogomet mura
