Nogometašice Mure napredovale v osmino finala evropskega pokala

Na prvi tekmi, ki je bila sredi tedna - obe sta bili na stadionu Fazanerija v Murski Soboti, le da je današnja potekala brez gledalcev - so si slovenske igralke zagotovile dva gola naskoka, lahko pa bi imele še večjo prednost, saj so bile izrazito boljše.
Danes pa so Belorusinje precej hitro izničile zaostanek; že v sedmi minuti je Jana Artiševskaja prvič zadela za Dinamo, potem pa je Olga Kapiša v 22. minuti še drugič premagala Saro Nemet in skupni izid že izenačila na 2:2.
Muri je potem nalet tekmic uspelo ustaviti, čeprav so imele beloruske igralke v prvem polčasu še vedno terensko premoč.
V nadaljevanju pa so nogometašice Mure nato vendarle tudi same zadele, Ana Milović in Noelle Vilčnik sta imeli nekaj priložnosti, prva pa je nato zadela v polno v 63. minuti.
Tako so bile spet v prednosti Slovenke, minimalno skupno vodstvo pa so zadržale do konca in se veselile napredovanja na evropski sceni.
Tekmo so začele Sara Nemet, Gala Ravnik, Lucija Kos, Lea Dolinar, Ana Milović, Živa Rakovec, Zala Vindišar, Tija Šoštarič, Darja Kravec, Noelle Vilčnik in Jana Malahova. Trener Vlado Kokol pa je v igro poslal še Zalo Omerza in Eleno Panesko.
Osmina finala bo na vrsti novembra, februarja bo četrtfinale, marca in v začetku aprila polfinale, konec aprila in v začetku maja pa še finale. Vsi deli tekmovanja so na izločanje s tekmo doma in v gosteh. Zmagovalke tekmovanja si bodo zagotovile nastop v predzadnjem, 3. krogu kvalifikacij lige prvakinj v naslednji sezoni.
