Nogometašice Mure None s petardo potrdile naslov prvakinj

Mura Nona je imela pred 20. krogom 12 točk naskoka pred Olimpijo in s tem pet krogov pred koncem priložnost, da pred domačimi navijači v Fazaneriji potrdi naslov prvakinj. To je domačim igralkam uspelo z zanesljivo zmago, pot do nje pa so varovanke Vladimirja Kokola tlakovale v prvem polčasu, ki so ga dobile s 4:0. V drugem so za piko na i zabile še enkrat.

Mura Nona je dosegla še 20. zmago na prav toliko tekmah. Pomurke so dosegle 154 golov in jih le devet prejele. Na lestvici imajo tako popolnih 60 točk, s 45 sledi Olimpija, ki pa se ji lahko približa Ljubljana (41 točk), ki bo v soboto ob 17. uri gostovala pri Radomljah (34). V drugem delu lestvice trenutno igrata Primorje Tosla Nutricosmetics in Krim Hubat, v soboto bo tekma Novogradnje MB Tabor - Cerklje, v ponedeljek pa za konec 20. kroga še Gažon Le-log - Aluminij.