Nogometašice Mure ubranile pokalni naslov

Nogometašice Mure None so še 11. v zgodovini osvojile slovenski pokal, letos pa so prišle do dvojne krone, saj so pred tem osvojile tudi naslov državnih prvakinj. Ljubljana, ki je prvenstvo sklenila na tretjem mestu, je ostala praznih rok.

Ljubljančanke so danes sicer prve povedle, že v četrti minuti je iz prve resnejše priložnosti za nogometašice iz prestolnice zadela Mirjam Kastelec. Ljubljančanke so bile v uvodnih 15 minutah boljše in si ustvarile več priložnosti, vseeno pa je bila Mura Nona tista, ki je zadela. Murašice so do izenačenja prišle v 19. minuti, ko je lepo akcijo Pomurk po podaji kapetanke Špele Kolbl zaključila Jana Malahova. Mura je bila po tem boljši tekmec, povedla pa je v 39. minuti, ko je prav kapetanka po prodoru na levi strani igrišča zadela za 2:1.

Mura Nona je v drugem polčasu potrdila zmago. Kmalu po odmoru je na 3:1 iz prostega strela povišala Lea Dolinar. Pomurke so vse dvome o zmagovalkah razblinile le nekaj minut pozneje, ko je v 58. minuti še drugič zadela Malahova, tokrat z glavo po predložku z desne strani. Končni izid finala je v 80. minuti z enajstmetrovke postavila Lucija Kos.