Nogometašice začenjajo priprave na zadnjo kvalifikacijsko tekmo

Slovenke bodo do dohoda v baltsko državo vadile v Mariboru, sama tekma pa ne bo odločala o ničemer več, saj je Slovenija v skupini A zasedla tretje mesto za Nizozemsko in Rusijo, Estonke pa so z vsega eno točko zadnje. Na prvi medsebojni tekmi so Slovenke v začetku decembra v Kopru zmagale z 2:0.

Selektor Jarc je sicer za zadnjo tekmo povabil vratarki Niko Šapek(Olimpija) inMajo Zajc (Gintra Universitetas), branilke Kajo Eržen (Roma), Špelo Rozmarič(Pomurje), Zalo Vindišar (Olimpija), Evo Vodušek(Radomlje), Anjo Prša (Olimpija), Izabelo Križaj(Olimpija), Laro Klopčič (Olimpija) in Evelino Kos(Olimpija), vezistke Matejo Zver(St. Pölten),Dominiko Čonč(Milan),Kajo Korošec (Pomurje),Manjo Rogan (Olimpija), Adrijano Mori (Turbine Potsdam), Špelo Kolbl(Pomurje), Niko Babnik (San Marino) in Laro Ivanuša (Ferencvaros) ter napadalke Laro Prašnikar (Eintracht Frankfurt), Nino Predanič (Sturm), Pamelo Begić (Huelva) in Ano Milović(Olimpija).

Mesto na EP, na katerem bo igralo 16 ekip, so si sicer sicer doslej zagotovile gostiteljice Angležinje ter zmagovalke kvalifikacijskih skupin, Nemčija, Nizozemska, Danska, Norveška, Švedska, Francija, Belgija, Islandija in Španija.