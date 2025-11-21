Svetli način
Nogomet

Nogometašu Borussie kazen zaradi nezakonitega naročila orožja

Dortmund, 21. 11. 2025 13.19 | Posodobljeno pred 22 minutami

Avtor
S.V. , STA
Nemški nogometaš Karim Adeyemi se je opravičil svojemu klubu Borussii Dortmund in reprezentanci, potem ko je prejel sodno kazen zaradi poskusa nezakonite posesti orožja. Adeyemija so kaznovali finančno, plačati bo moral 450.000 evrov, ne bo pa dobil kazenske evidence.

Karim Adeyemi
Karim Adeyemi FOTO: AP

"Ni mi lahko govoriti o tem. Na začetku leta 2024 sem iz malomarnosti in brez resnega razmišljanja o tem, kaj počnem, na internetu naročil tako imenovano 'skrivnostno škatlo'. Vsebovala je tudi predmete, ki jih zakoni o orožju ne dovoljujejo. Mnogo mesecev pozneje so mi paket dostavili, a ga nisem odprl in je na koncu ostal neodprt pri policiji," je Karim Adeyemi zapisal na Instagramu.

"Kljub vsemu je bila to velika napaka. Za katero mi je zelo žal, ki me je veliko stala in ki jo globoko obžalujem. Vem, da sem javna oseba in vzornik kakšnemu otroku, prav zato me še toliko bolj boli, da sem ravnal tako neprevidno," je še dodal.

V sodelovanju s svojim klubom in nemško zvezo bo 23-letnik sodeloval v socialnem projektu v Dortmundu in kot športno sankcijo organiziral skupne treninge z otroki.

Adeyemi ima 11 nastopov za Nemčijo. Ob zadnjem reprezentančnem premoru je bil v ekipi, vendar ni igral ob zmagi nad Slovaško s 6:0, ki je Nemčiji zagotovila uvrstitev na svetovno prvenstvo.

nogomet adeyemi borussia dortmund orožje
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
komentarizkleti
21. 11. 2025 13.40
Kazen ni 7.500 EUR ampak 60 x 7.500 EUR. Majhna razlika...
ODGOVORI
0 0
