Nogometašu Borussie kazen zaradi nezakonitega naročila orožja

"Ni mi lahko govoriti o tem. Na začetku leta 2024 sem iz malomarnosti in brez resnega razmišljanja o tem, kaj počnem, na internetu naročil tako imenovano 'skrivnostno škatlo'. Vsebovala je tudi predmete, ki jih zakoni o orožju ne dovoljujejo. Mnogo mesecev pozneje so mi paket dostavili, a ga nisem odprl in je na koncu ostal neodprt pri policiji," je Karim Adeyemi zapisal na Instagramu.

"Kljub vsemu je bila to velika napaka. Za katero mi je zelo žal, ki me je veliko stala in ki jo globoko obžalujem. Vem, da sem javna oseba in vzornik kakšnemu otroku, prav zato me še toliko bolj boli, da sem ravnal tako neprevidno," je še dodal.

V sodelovanju s svojim klubom in nemško zvezo bo 23-letnik sodeloval v socialnem projektu v Dortmundu in kot športno sankcijo organiziral skupne treninge z otroki.

Adeyemi ima 11 nastopov za Nemčijo. Ob zadnjem reprezentančnem premoru je bil v ekipi, vendar ni igral ob zmagi nad Slovaško s 6:0, ki je Nemčiji zagotovila uvrstitev na svetovno prvenstvo.