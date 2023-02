Nogometašu se je svet obrnil na glavo, ko je izvedel, da je princ

Nekdanji španski mladinski nogometni reprezentant Jordi Amat je mislil, da bo zgolj zamenjal državljanstvo in po novem nastopal za člansko reprezentanco Indonezije. Na koncu se je zgodilo to in še mnogo več.

Jordi Amat je bil rojen v katalonskem okrožju Canet de Mar. V svoji nogometni karieri je kot centralni branilec nastopil v vseh španskih mladinskih reprezentancah, dresa članske reprezentance pa ni nikoli oblekel. Posledično bi lahko ob zamenjavi državljanstva zaigral za katero koli drugo reprezentanco in odločil se je za Indonezijo, ker je tam bila rojena njegova babica. icon-expand Jordi Amat FOTO: AP Do zdaj je dres svoje "nove" reprezentance oblekel štirikrat, odkar je postal državljan Indonezije, pa je izvedel tudi, da po njegovih žilah teče "modra kri". Njegova babica ni lagala, ko mu je v njegovi mladosti pripovedovala, da je princ. Ona je namreč bila princesa indonezijskega otoka Siau, njen dedek pa je bil kralj tega otoka. "Zdaj čakamo na uradni dokument, ki bo moj uradni naziv tudi potrdil," je za španski časnik Marca dejal Amat. Posledično mu pripada tudi del otoka, ki je nekoč živel zgolj v besedah njegove babice, zdaj pa je postal še kako resničen. Obljubil je, da bo otočanom poskušal finančno pomagati, saj "je na otoku potrebno postoriti še marsikaj."