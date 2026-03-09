Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Nogometna bizarnost v Nemčiji: Navijači onesposobili VAR monitor

Münster, 09. 03. 2026 18.34 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Navijači odklopili monitor za VAR

Na tekmi druge nemške lige med Preussnom in Hertho iz Berlina so bili navijači priča edinstveni nogometni bizarnosti. Domači navijači so med pregledovanjem morebitne enajstmetrovke izklopili monitor za VAR in sodniku onemogočili ogled ponovnega posnetka. Glavni delilec pravice je najstrožjo kazen določil, domači pa so tekmo izgubili z 1:2.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bizarno in neobičajno na nogometnih zelenicah ponavadi pričakujemo od manj razvitih nogometnih držav. Tokrat pa so za čudenje športne javnosti poskrbeli navijači Preussna iz Münstra. Na tekmi druge nemške lige so gostili veliko Hertho iz Berlina, ki na lestvici zaseda šesto mesto. Domači se nahajajo tik pred cono izpada, zato so točke na vsaki tekmi ključnega pomena.

Ob koncu polčasa je v domačem kazenskem prostoru padel gostujoči vezist Michaël Cuisance, glavni sodnik Felix Bickel je bil poklican, da si situacijo znova ogleda s pomočjo sistema VAR. Ko je Bickel prišel do monitorja, ki je namenjen posredovanju VAR, ga je pričakal zgolj črn zaslon. Dva zamaskirana domača navijača sta namreč preplezala varnostno ograjo in izklopila tehnično opremo, ki sodnikom pomaga pri sprejemanju odločitev.

Glavni delilec pravice je nekaj časa počakal, nato pa odločitev prepustil sodnici v sobi za VAR Katrin Rafanski, ki je dosodila najstrožjo kazen za goste, to je izkoristil Fabian Reese in svoji ekipi prinesel vodstvo. Domači so že v samem začetku druge polovice igre izenačili, srce pa jim je v 93. minuti strl Marten Winkler, ki je zadel za zmago Herthe z 1:2.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poteza navijačev je bila več kot očitno vnaprej načrtovana. Na domačem sektorju se je pojavil transparent, na katerem je bilo brati besede "Izključimo VAR," šlo je torej za navijaški protest proti sistemu, ki je bil nogometu predstavljen na svetovnem prvenstvu leta 2018. Incident so komentirali tudi pri Preussnu: "Na nedeljski tekmi je zamaskiran navijač nezakonito prečkal varnostno ograjo in izključil tehnično opremo. V klubu obžalujemo incident in že delamo na tem, da identificiramo navijača. Sprejeli smo tudi ukrepe, ki bodo zagotovili, da se podobne situacije ne bodo ponavljale," so zapisali pri nemškem drugoligašu.

2 bundesliga var navijači hertha berlin

Mbappe nazaj v Madridu, a še ne bo nared za prvo tekmo proti Cityju

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Znana Slovenka navdušila z nosečniškimi fotografijami
Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?
Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?
Koliko ur spanca resnično potrebuje vaš otrok?
Koliko ur spanca resnično potrebuje vaš otrok?
Josh Duhamel in Audra Mari pričakujeta deklico!
Josh Duhamel in Audra Mari pričakujeta deklico!
zadovoljna
Portal
Srbska pevka spregovorila o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
Kavbojke in jakne iz denima, ki jih bomo nosile to pomlad
Kavbojke in jakne iz denima, ki jih bomo nosile to pomlad
Spregovoril o bolečem koncu svoje zaroke
Spregovoril o bolečem koncu svoje zaroke
vizita
Portal
Mikroplastika v krvi: kako vstopa v telo in kakšna so možna tveganja za zdravje?
Najpogostejši povzročitelji alergij v Sloveniji
Najpogostejši povzročitelji alergij v Sloveniji
7 živil, ki lahko pomagajo zmanjšati utrujenost in dvigniti energijo
7 živil, ki lahko pomagajo zmanjšati utrujenost in dvigniti energijo
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
cekin
Portal
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
Cena kave v Splitu razburja že marca. Kako bo šele poleti?
Cena kave v Splitu razburja že marca. Kako bo šele poleti?
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
moskisvet
Portal
Kreatin in večja rast mišic: abrakadabra ali znanstveno podprt prehranski dodatek?
Nihče ne verjame, da svetlolasa zapeljivka šteje že 50 let
Nihče ne verjame, da svetlolasa zapeljivka šteje že 50 let
Zakaj nas spomladi razganja?
Zakaj nas spomladi razganja?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
dominvrt
Portal
Rastlinski potni list: kdaj ga potrebujete?
Naprave, ki na razdelilnik ne sodijo
Naprave, ki na razdelilnik ne sodijo
Ana Praznik: "Družba hrepeni po skupnosti"
Ana Praznik: "Družba hrepeni po skupnosti"
Kako pes izboljšuje vaše zdravje
Kako pes izboljšuje vaše zdravje
okusno
Portal
15-minutno kosilo iz ene ponve
10 živil, ki vsebujejo več beljakovin kot jajca
10 živil, ki vsebujejo več beljakovin kot jajca
Čudovita pomladna sladica
Čudovita pomladna sladica
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
voyo
Portal
Priscilla
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551