Nogometna bizarnost v Nemčiji: Navijači onesposobili VAR monitor

Bizarno in neobičajno na nogometnih zelenicah ponavadi pričakujemo od manj razvitih nogometnih držav. Tokrat pa so za čudenje športne javnosti poskrbeli navijači Preussna iz Münstra. Na tekmi druge nemške lige so gostili veliko Hertho iz Berlina, ki na lestvici zaseda šesto mesto. Domači se nahajajo tik pred cono izpada, zato so točke na vsaki tekmi ključnega pomena.

Ob koncu polčasa je v domačem kazenskem prostoru padel gostujoči vezist Michaël Cuisance, glavni sodnik Felix Bickel je bil poklican, da si situacijo znova ogleda s pomočjo sistema VAR. Ko je Bickel prišel do monitorja, ki je namenjen posredovanju VAR, ga je pričakal zgolj črn zaslon. Dva zamaskirana domača navijača sta namreč preplezala varnostno ograjo in izklopila tehnično opremo, ki sodnikom pomaga pri sprejemanju odločitev.

Glavni delilec pravice je nekaj časa počakal, nato pa odločitev prepustil sodnici v sobi za VAR Katrin Rafanski, ki je dosodila najstrožjo kazen za goste, to je izkoristil Fabian Reese in svoji ekipi prinesel vodstvo. Domači so že v samem začetku druge polovice igre izenačili, srce pa jim je v 93. minuti strl Marten Winkler, ki je zadel za zmago Herthe z 1:2.