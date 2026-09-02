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Nogomet

Nogometna brata Golič: prvi na Nizozemsko, drugi v Anglijo

Prebold, 02. 09. 2026 20.01 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.Z.
Brata Lovro in Tilen Golič

Člana mlajših nogometnih reprezentanc brata Lovro in Tilen Golič sta zadnji dan prestopnega roka zamenjala delodajalca. Mlajši Tilen je poskrbel za odmeven prestop k Hull Cityju, novincu v angleški Premier League, starejši Lovro, ki je bivši član Rome, pa odhaja na posojo k nizozemskemu drugoligašu Helmond Sport.

Mlada Preboldčana sta svoje prve nogometne korake naredila v Žalcu. Leta 2006 rojeni starejši brat se je tam razvil v zanesljivega centralnega branilca, mlajši pa je v Savinjski dolini začel opravljati vlogo čuvaja mreže. Za Lovra Goliča je bil naslednji korak velenjski Rudar, sledile so Domžale, nato pa je kar 3 leta preživel v italijanski prestolnici pri znameniti Romi. Tam je bil član mladinske akademije in si prislužil tudi treninge s prvim moštvom pod taktirko slovitega Joseja Mourinha, a prvenca med italijansko elito ni dočakal.

Lovro Golič
Lovro Golič
FOTO: Profimedia

Po izteku pogodbe v Rimu poleti 2025 se je s slovensko mladinsko reprezentanco odpravil na evropsko prvenstvo na Slovaškem, kjer je v skupinskem delu začel vse tri tekme. Po dobrih predstavah v Nitri so ga snubili klubi širom Evrope. Skupaj s priznanim menedžerjem Elvisom Bašanovićem, ki je med drugim tudi zastopnik Benjamina Šeška, sta se kljub mamljivim ponudbam iz Nemčije, Italije in Anglije odločila za prestop v Belgijo k prvoligašu iz Mechelena. Tam mu v prvi sezoni ni šlo vse po načrtih in bo boljšo minutažo iskal na enoletni posoji pri Helmond Sportu na Nizozemskem.

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"Zelo sem vesel, da sem tukaj, in komaj čakam, da začnem. Resnično sem navdušen nad tem novim izzivom in upam, da bomo skupaj doživeli nekaj lepih trenutkov," je povedal slovenski branilec, ki ima sicer pogodbo z Mechelenom do junija 2029.

Tilen Golič
Tilen Golič
FOTO: Profimedia

Njegov mlajši brat Tilen Golič pa je v zadnjih minutah torkovega večera poskrbel, da Šeško in Jaka Bijol nista več edina slovenska predstavnika v klubih iz Premier League; 18-letni vratar je okrepil novinca med elito Hull City. Za Tilna bo to prvi odhod v tujino, iz Žalca je odšel v Celje, nato v Domžale, leta 2025 je podpisal pogodbo z Mariborom, a se je po polovici sezone odpravil na posojo v Ljubljano k Iliriji, s katero Maribor sodeluje. Za drugoligaša je zbral 18 nastopov.

Zdaj bo zaigral še za drugi z Mariborom povezani klub, saj ima tudi Hull v lasti Turek na čelu vijoličastih Acun Ilicali. Ali mu bo tako zaupal tudi drugi 'mariborov človek' pri tigrih, trener Sergej Jakirović, bo jasno kmalu. Od prestopa, ki naj bi bil vreden okoli 200.000 evrov, bosta imela finančne koristi oba slovenska kluba. Tudi za mlajšim od bratov stoji Bašanovićeva ekipa, ki je poskrbela za verjetno najodmevnejši prestop kluba iz Šiške.

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