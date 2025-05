Nogometna evforija v Neaplju: 'Ta naslov je za vse'

Neapelj je, potem ko so nogometaši Napolija potrdili naslov državnih prvakov, zajela prava evforija. Napoli si je "Scudetto" zagotovil z domačo zmago proti Cagliariju, s katero je tudi ob zmagi Interja ohranil točko prednosti pred Nerazzurri. Ta uspeh je še toliko večjega pomena, saj so lansko leto v italijanskem prvenstvu zasedli šele deseto mesto in ostali brez vstopnice za igranje v Evropi, letos pa jim je pod vodstvom Antonia Conteja uspel pravi preobrat.

V Napoliju so prepričani, da je bil ključ do njihovega uspeha izjemno sodelovanje znotraj moštva. To je izpostavil tudi najboljši strelec Neapeljčanov Romelu Lukaku, ki se je med strelce vpisal tudi na petkovi tekmi proti Cagliariju. "Zmagali smo vsi mi, jaz sem samo droben košček v sestavljanki ekipe. Vsi smo razmišljali samo o ekipi, prav vsi, ne glede na to, koliko časa so igrali," je poudarjal Belgijec.

Kot pravi, je v naslov verjel že vse odkar je združil moči s strategom Antoniem Contejem. Ta se je Napoliju pridružil julija lani in v Neapelj pripeljal tudi Lukakuja."Zelo dobro poznam njegove sposobnosti in od začetka sem verjel, da lahko naredimo nekaj pomembnega. Pokazali smo veliko zrelosti."

Da so se zrelo spopadli s pritiskom, ki ga je prinesel boj za Scudetto, je priznaval tudi Conte. Svoje so dodali tudi navijači, ki te, kot pravi, sicer napolnijo z energijo, a po drugi strani dajo vedeti, kaj pričakujejo.

"Pritisk je bil ogromen, a smo se z njim spopadli na najboljši možen način. Ko smo prišli na zelenico, je bilo zares težko in pomislil sem: 'In če Inter pošljemo domov brez naslova?' In začutil sem pritisk, ki mi je govoril, da ne smemo grešiti, naslov moramo prinesti domov."

Tako Lukaku kot Conte sta kot prelomnico v boju za naslov izpostavila domačo tekmo proti Interju, ko so Neapeljčani po golu Philipa Billinga izenačili na 1:1. "Če ne bi remizirali, bi Inter popolnoma pobegnil. Od takrat sem dvignil letvico in rekel: 'Če hočemo, lahko'. Ti fantje se niso nikoli vdali, verjeli so v svoje delo do konca: to je Scudetto za vse," je dejal italijanski strateg.

Pot do četrte domače lovorike je bila še toliko težja, saj so nogometaši Napolija, potem ko so predlani osvojili naslov italijanskih prvakov, lansko sezono pristali na desetem mestu lestvice in ostali tudi brez uvrstitve v evropska tekmovanja.

"Po lanskem desetem mestu je to najbolj nepričakovan, težaven in zahteven Scudetto. Vrnili smo se tja, kamor sodimo. Zasluge gredo tem fantom, ki so se želeli vrniti med najboljše, še posebej tistim, ki so zmagali pred dvema letoma, lani pa so bili deseti," je razmišljal Conte.

Na vprašanja, ali bo tudi v drugi sezoni ostal na klopi Neapeljčanov, pa 55-letnik ni ponudil jasnega odgovora. Nekdanji selektor italijanske reprezentance je dejal, da imata s predsednikom Aureliem De Laurentiisom dober odnos, 76-letni predsednik Napolija pa ne skriva, da bi si ga želel zadržati.

"Napoli je Napoli in si zasluži spoštovanje. Če se kdo želi ponuditi na izjemen način, kot je to storil letos Conte, potem je dobrodošel, pripravljeni smo mu slediti. Zelo bi bil vesel, če bi se Conte prihodnje leto preizkusil z nami v Ligi prvakov, še zlasti, ker so spremenili njen format," k novi sezoni že pogleduje De Laurentiis.

