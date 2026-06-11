Nogometna pravila in hitrejši ritem: preprečiti izgubo igralnega časa in nešportno zavlačevanje

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Na svojem 140. rednem letnem zasedanju 28. februarja 2026 v Walesu je IFAB sprejel nekaj dopolnitev Pravil igre, poleg tega pa je IFAB na posebnem sestanku z dne 28. aprila 2026 v Vancouvru sprejel še nekaj sprememb Pravil. Glavne odločitve so navedene v nadaljevanju. Glavne spremembe Pravil 2026/2027:



Ukrepi za obvladovanje prekinjanja tempa igre in izgubljanja časa Po uspešni lanskoletni uvedbi osem-sekundne omejitve za vratarje pri nadzoru žoge z rokami (vključno z vizualnim pet-sekundnim odštevanjem), je IFAB odobril dodatni sklop ukrepov, namenjenih nadaljnjemu zmanjšanju tako števila kot trajanja prekinitev. Ti ukrepi so prav tako namenjeni ohranjanju poteka in tempa igre.

Vmetavanje in udarec od vrat

Kadar ekipa, ki izvaja vmetavanje ali udarec od vrat, namerno zavlačuje z nadaljevanjem igre, bo sodnik zapiskal, dal znak in začel vizualno pet-sekundno odštevanje. Če žoga po izteku odštevanja še ni v igri: vmetavanje: sodnik dosodi izvajanje vmetavanja nasprotni ekipi z istega mesta

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udarec od vrat: sodnik dosodi udarec iz kota za nasprotno ekipo, ki se izvede na strani igrišča, najbližji mestu, kjer bi se izvajal udarec od vrat

Zamenjave

Ko sodnik odobri zamenjavo ali je prikazana tabla za zamenjavo, mora igralec, ki se menja, zapustiti igrišče v desetih sekundah. Če igrišča ne zapusti pravočasno, ga mora še vedno zapustiti čim hitreje, vendar rezervni igralec ne sme vstopiti v igro do prve prekinitve po poteku ene minute (tekoči čas) od nadaljevanja igre.

Poškodbe

Poškodovani igralec v polju, ki povzroči prekinitev igre zaradi dejanske ali domnevne poškodbe ali ki na igrišču prejme pregled/zdravstveno oskrbo, mora nato zapustiti igrišče in ostati izven njega eno minuto (tekoči čas) po nadaljevanju igre.

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To omogoča zdravstvenemu osebju, kot še poroča uradna spletna stran NZS, dovolj časa za oceno, ali lahko igralec nadaljuje z igro, hkrati pa zmanjšuje motnje v tempu tekme. Ta določba ne velja za primere, navedene v Pravilu 5, ko poškodovanemu igralcu ni potrebno zapustiti igrišča.

VAR po novem tudi za kote in druge rumene kartone

Naslednji primeri, ki so razmeroma redki, bodo po novem predmet pregleda v okviru VAR protokola:

- rdeči kartoni, ki so posledica očitno napačno dosojenega drugega rumenega kartona - zamenjava identitete, ko je igralcu pokazan rumeni/rdeči karton, vendar je prekršek, zaradi katerega je bil karton dodeljen, storil drug igralec ene ali druge ekipe

Rdeči kartoni, ki so posledica očitno napačno dosojenega drugega rumenega kartona, bodo tudi del VAR-a. FOTO: AP



- udarci iz kota, ki so bili očitno napačno dosojeni, če je odločitev mogoče popraviti takoj in brez odlašanja z nadaljevanjem igre (opcija tekmovalnih organov) Glede na to, da je od uvedbe VAR protokola minilo deset let, se IFAB strinja, da je smiselno opraviti pregled z namenom prepoznati morebitne izboljšave za povečanje učinkovitosti in pravičnosti sistema VAR.

Druge pomembne spremembe Pravil igre

IFAB je odobril tudi druge spremembe Pravil igre za sezono 2026/27, med drugim:

Igralci

Število zamenjav, dovoljenih na prijateljskih tekmah A reprezentanc članskih ekip, se povečuje na osem, pri čemer se lahko obe ekipi dogovorita za dodatno povečanje do največ enajst zamenjav. Obe ekipi imata na voljo tri možnosti za zamenjave, poleg odmora med polčasoma.

Oprema igralcev

Dodatki (prej imenovani nakit) so dovoljeni, če niso nevarni ter so varno in ustrezno prekriti.

Sodnik

Prednost se lahko upošteva tudi v primeru nepravilno izvedenega nadaljevanja igre, če je žoga v igri. Tekmovalni organi bodo imeli možnost sodnikom zagotoviti uporabo telesnih kamer.

Prekrški in nedovoljeno obnašanje

Ni opomina (rumeni karton) za prekršek v čisti situaciji za doseganje zadetka, če je upoštevana prednost in je dosežen zadetek Igralec, ki si med komunikacijo z nasprotnikom na provokativen, zaničevalen ali hujskaški način prekriva usta bo izključen (opcija tekmovalnih organov)

Pravila bodo v veljavi že na letošnjem mundialu. FOTO: Profimedia

Igralec ali uradna oseba ekipe, ki bo v znak protesta proti sodnikovi odločitvi (vključno z odločitvijo, da se igra nadaljuje ali ponovno začne) zapustil igrišče, bo izključen. (opcija tekmovalnih organov) Igralec ali uradna oseba ekipe, ki bo drugim igralcem dajal navodila ali jih spodbujal, naj v znak protesta proti sodnikovi odločitvi (vključno z odločitvijo, da se igra nadaljuje ali ponovno začne) zapustijo igrišče bo izključen (opcija tekmovalnih organov) Pravila igre 2026/27 stopijo v veljavo 1. julija 2026. Tekmovanja, ki se začnejo pred tem datumom, lahko spremembe uvedejo že prej ali pa njihovo uvedbo odložijo najpozneje do začetka naslednjega tekmovanja.