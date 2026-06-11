Nogometna pravila in hitrejši ritem: preprečiti izgubo igralnega časa in nešportno zavlačevanje

Na svojem 140. rednem letnem zasedanju 28. februarja 2026 v Walesu je IFAB sprejel nekaj dopolnitev Pravil igre, poleg tega pa je IFAB na posebnem sestanku z dne 28. aprila 2026 v Vancouvru sprejel še nekaj sprememb Pravil. Glavne odločitve so navedene v nadaljevanju.
Glavne spremembe Pravil 2026/2027:
Ukrepi za obvladovanje prekinjanja tempa igre in izgubljanja časa
Po uspešni lanskoletni uvedbi osem-sekundne omejitve za vratarje pri nadzoru žoge z rokami (vključno z vizualnim pet-sekundnim odštevanjem), je IFAB odobril dodatni sklop ukrepov, namenjenih nadaljnjemu zmanjšanju tako števila kot trajanja prekinitev. Ti ukrepi so prav tako namenjeni ohranjanju poteka in tempa igre.
Vmetavanje in udarec od vrat
Kadar ekipa, ki izvaja vmetavanje ali udarec od vrat, namerno zavlačuje z nadaljevanjem igre, bo sodnik zapiskal, dal znak in začel vizualno pet-sekundno odštevanje. Če žoga po izteku odštevanja še ni v igri:
vmetavanje: sodnik dosodi izvajanje vmetavanja nasprotni ekipi z istega mesta
udarec od vrat: sodnik dosodi udarec iz kota za nasprotno ekipo, ki se izvede na strani igrišča, najbližji mestu, kjer bi se izvajal udarec od vrat
Zamenjave
Ko sodnik odobri zamenjavo ali je prikazana tabla za zamenjavo, mora igralec, ki se menja, zapustiti igrišče v desetih sekundah. Če igrišča ne zapusti pravočasno, ga mora še vedno zapustiti čim hitreje, vendar rezervni igralec ne sme vstopiti v igro do prve prekinitve po poteku ene minute (tekoči čas) od nadaljevanja igre.
Poškodbe
Poškodovani igralec v polju, ki povzroči prekinitev igre zaradi dejanske ali domnevne poškodbe ali ki na igrišču prejme pregled/zdravstveno oskrbo, mora nato zapustiti igrišče in ostati izven njega eno minuto (tekoči čas) po nadaljevanju igre.
To omogoča zdravstvenemu osebju, kot še poroča uradna spletna stran NZS, dovolj časa za oceno, ali lahko igralec nadaljuje z igro, hkrati pa zmanjšuje motnje v tempu tekme. Ta določba ne velja za primere, navedene v Pravilu 5, ko poškodovanemu igralcu ni potrebno zapustiti igrišča.
VAR po novem tudi za kote in druge rumene kartone
Naslednji primeri, ki so razmeroma redki, bodo po novem predmet pregleda v okviru VAR protokola:
- rdeči kartoni, ki so posledica očitno napačno dosojenega drugega rumenega kartona
- zamenjava identitete, ko je igralcu pokazan rumeni/rdeči karton, vendar je prekršek, zaradi katerega je bil karton dodeljen, storil drug igralec ene ali druge ekipe
- udarci iz kota, ki so bili očitno napačno dosojeni, če je odločitev mogoče popraviti takoj in brez odlašanja z nadaljevanjem igre (opcija tekmovalnih organov)
Glede na to, da je od uvedbe VAR protokola minilo deset let, se IFAB strinja, da je smiselno opraviti pregled z namenom prepoznati morebitne izboljšave za povečanje učinkovitosti in pravičnosti sistema VAR.
Druge pomembne spremembe Pravil igre
IFAB je odobril tudi druge spremembe Pravil igre za sezono 2026/27, med drugim:
Igralci
Število zamenjav, dovoljenih na prijateljskih tekmah A reprezentanc članskih ekip, se povečuje na osem, pri čemer se lahko obe ekipi dogovorita za dodatno povečanje do največ enajst zamenjav. Obe ekipi imata na voljo tri možnosti za zamenjave, poleg odmora med polčasoma.
Oprema igralcev
Dodatki (prej imenovani nakit) so dovoljeni, če niso nevarni ter so varno in ustrezno prekriti.
Sodnik
Prednost se lahko upošteva tudi v primeru nepravilno izvedenega nadaljevanja igre, če je žoga v igri. Tekmovalni organi bodo imeli možnost sodnikom zagotoviti uporabo telesnih kamer.
Prekrški in nedovoljeno obnašanje
Ni opomina (rumeni karton) za prekršek v čisti situaciji za doseganje zadetka, če je upoštevana prednost in je dosežen zadetek
Igralec, ki si med komunikacijo z nasprotnikom na provokativen, zaničevalen ali hujskaški način prekriva usta bo izključen (opcija tekmovalnih organov)
Igralec ali uradna oseba ekipe, ki bo v znak protesta proti sodnikovi odločitvi (vključno z odločitvijo, da se igra nadaljuje ali ponovno začne) zapustil igrišče, bo izključen. (opcija tekmovalnih organov)
Igralec ali uradna oseba ekipe, ki bo drugim igralcem dajal navodila ali jih spodbujal, naj v znak protesta proti sodnikovi odločitvi (vključno z odločitvijo, da se igra nadaljuje ali ponovno začne) zapustijo igrišče bo izključen (opcija tekmovalnih organov)
Pravila igre 2026/27 stopijo v veljavo 1. julija 2026. Tekmovanja, ki se začnejo pred tem datumom, lahko spremembe uvedejo že prej ali pa njihovo uvedbo odložijo najpozneje do začetka naslednjega tekmovanja.
IFAB (International Football Association Board) je mednarodno telo, ustanovljeno leta 1886, ki je edino pristojno za določanje in spreminjanje uradnih pravil nogometne igre. Sestavljajo ga predstavniki štirih britanskih nogometnih zvez (angleške, škotske, valižanske in severnoirsko-irske) ter Mednarodna nogometna zveza (FIFA). Njegova ključna naloga je ohranjanje integritete igre po vsem svetu ter uvajanje inovacij, ki zagotavljajo poštenost in dinamiko nogometa.
VAR (Video Assistant Referee) je tehnološki sistem videoasistence, ki je bil uveden z namenom zmanjšanja človeških napak sodnikov pri ključnih odločitvah na tekmi. Sistem vključuje ekipo video sodnikov, ki v posebnem prostoru spremljajo tekmo preko več kamer in komunicirajo z glavnim sodnikom na igrišču. VAR se uporablja izključno za štiri vrste odločitev: zadetke, kazenske udarce, neposredne rdeče kartone in napake pri identifikaciji igralca, s čimer se zagotavlja večja pravičnost pri razpletu tekem.
Pravilo o prednosti (t. i. 'advantage') sodniku omogoča, da ne prekine igre zaradi prekrška, če bi prekinitev bolj škodovala ekipi, nad katero je bil prekršek storjen. Če sodnik oceni, da ima napadalna ekipa po prekršku še vedno realno možnost za nadaljevanje akcije ali doseganje zadetka, pusti, da se igra odvija naprej. To pravilo je bistveno za ohranjanje tekoče igre in preprečevanje nepotrebnih prekinitev, ki bi sicer kaznovale ekipo, ki je v tistem trenutku v ugodnem položaju.
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