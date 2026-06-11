Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Nogometna pravila in hitrejši ritem: preprečiti izgubo igralnega časa in nešportno zavlačevanje

Ljubljana, 11. 06. 2026 06.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
M.J.
Nogometna pravila

Mednarodni odbor za nogometna pravila (IFAB) je pred nekaj meseci napovedal vrsto pomembnih sprememb, ki bodo močno vplivale na podobo modernega nogometa. Nova pravila, ki (so) bodo stopila v veljavo 1. junija in se bodo uporabljala že na prihajajočem SP ter v sezoni 2026/27, prinašajo razširjena pooblastila za sistem VAR, neizprosne ukrepe proti zavlačevanju in dolgo pričakovani preizkus spremenjenega pravila o prepovedanem položaju. Nogometni navdušenci in igralci se bodo morali v prihodnje navaditi na precej hitrejši ritem igre. IFAB je namreč odobril stroge ukrepe, katerih glavni cilj je preprečiti izgubo igralnega časa in nešportno zavlačevanje, hkrati pa želi s pomočjo tehnologije odpraviti očitne sodniške napake pri ključnih prekinitvah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na svojem 140. rednem letnem zasedanju 28. februarja 2026 v Walesu je IFAB sprejel nekaj dopolnitev Pravil igre, poleg tega pa je IFAB na posebnem sestanku z dne 28. aprila 2026 v Vancouvru sprejel še nekaj sprememb Pravil. Glavne odločitve so navedene v nadaljevanju.

Glavne spremembe Pravil 2026/2027:

Ukrepi za obvladovanje prekinjanja tempa igre in izgubljanja časa

Po uspešni lanskoletni uvedbi osem-sekundne omejitve za vratarje pri nadzoru žoge z rokami (vključno z vizualnim pet-sekundnim odštevanjem), je IFAB odobril dodatni sklop ukrepov, namenjenih nadaljnjemu zmanjšanju tako števila kot trajanja prekinitev. Ti ukrepi so prav tako namenjeni ohranjanju poteka in tempa igre.

Vmetavanje in udarec od vrat

Kadar ekipa, ki izvaja vmetavanje ali udarec od vrat, namerno zavlačuje z nadaljevanjem igre, bo sodnik zapiskal, dal znak in začel vizualno pet-sekundno odštevanje. Če žoga po izteku odštevanja še ni v igri:

vmetavanje: sodnik dosodi izvajanje vmetavanja nasprotni ekipi z istega mesta

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

udarec od vrat: sodnik dosodi udarec iz kota za nasprotno ekipo, ki se izvede na strani igrišča, najbližji mestu, kjer bi se izvajal udarec od vrat

Zamenjave

Ko sodnik odobri zamenjavo ali je prikazana tabla za zamenjavo, mora igralec, ki se menja, zapustiti igrišče v desetih sekundah. Če igrišča ne zapusti pravočasno, ga mora še vedno zapustiti čim hitreje, vendar rezervni igralec ne sme vstopiti v igro do prve prekinitve po poteku ene minute (tekoči čas) od nadaljevanja igre.

Poškodbe

Poškodovani igralec v polju, ki povzroči prekinitev igre zaradi dejanske ali domnevne poškodbe ali ki na igrišču prejme pregled/zdravstveno oskrbo, mora nato zapustiti igrišče in ostati izven njega eno minuto (tekoči čas) po nadaljevanju igre. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To omogoča zdravstvenemu osebju, kot še poroča uradna spletna stran NZS, dovolj časa za oceno, ali lahko igralec nadaljuje z igro, hkrati pa zmanjšuje motnje v tempu tekme. Ta določba ne velja za primere, navedene v Pravilu 5, ko poškodovanemu igralcu ni potrebno zapustiti igrišča.

VAR po novem tudi za kote in druge rumene kartone

Naslednji primeri, ki so razmeroma redki, bodo po novem predmet pregleda v okviru VAR protokola:
- rdeči kartoni, ki so posledica očitno napačno dosojenega drugega rumenega kartona

- zamenjava identitete, ko je igralcu pokazan rumeni/rdeči karton, vendar je prekršek, zaradi katerega je bil karton dodeljen, storil drug igralec ene ali druge ekipe

Rdeči kartoni, ki so posledica očitno napačno dosojenega drugega rumenega kartona, bodo tudi del VAR-a.
Rdeči kartoni, ki so posledica očitno napačno dosojenega drugega rumenega kartona, bodo tudi del VAR-a.
FOTO: AP


- udarci iz kota, ki so bili očitno napačno dosojeni, če je odločitev mogoče popraviti takoj in brez odlašanja z nadaljevanjem igre (opcija tekmovalnih organov)

Glede na to, da je od uvedbe VAR protokola minilo deset let, se IFAB strinja, da je smiselno opraviti pregled z namenom prepoznati morebitne izboljšave za povečanje učinkovitosti in pravičnosti sistema VAR.

Druge pomembne spremembe Pravil igre

IFAB je odobril tudi druge spremembe Pravil igre za sezono 2026/27, med drugim:

Igralci

Število zamenjav, dovoljenih na prijateljskih tekmah A reprezentanc članskih ekip, se povečuje na osem, pri čemer se lahko obe ekipi dogovorita za dodatno povečanje do največ enajst zamenjav. Obe ekipi imata na voljo tri možnosti za zamenjave, poleg odmora med polčasoma.

Oprema igralcev

Dodatki (prej imenovani nakit) so dovoljeni, če niso nevarni ter so varno in ustrezno prekriti.

Sodnik

Prednost se lahko upošteva tudi v primeru nepravilno izvedenega nadaljevanja igre, če je žoga v igri. Tekmovalni organi bodo imeli možnost sodnikom zagotoviti uporabo telesnih kamer.

Prekrški in nedovoljeno obnašanje

Ni opomina (rumeni karton) za prekršek v čisti situaciji za doseganje zadetka, če je upoštevana prednost in je dosežen zadetek

Igralec, ki si med komunikacijo z nasprotnikom na provokativen, zaničevalen ali hujskaški način prekriva usta bo izključen (opcija tekmovalnih organov)

Pravila bodo v veljavi že na letošnjem mundialu.
Pravila bodo v veljavi že na letošnjem mundialu.
FOTO: Profimedia

Igralec ali uradna oseba ekipe, ki bo v znak protesta proti sodnikovi odločitvi (vključno z odločitvijo, da se igra nadaljuje ali ponovno začne) zapustil igrišče, bo izključen. (opcija tekmovalnih organov)

Igralec ali uradna oseba ekipe, ki bo drugim igralcem dajal navodila ali jih spodbujal, naj v znak protesta proti sodnikovi odločitvi (vključno z odločitvijo, da se igra nadaljuje ali ponovno začne) zapustijo igrišče bo izključen (opcija tekmovalnih organov)

Pravila igre 2026/27 stopijo v veljavo 1. julija 2026. Tekmovanja, ki se začnejo pred tem datumom, lahko spremembe uvedejo že prej ali pa njihovo uvedbo odložijo najpozneje do začetka naslednjega tekmovanja.

Razlagalnik

IFAB (International Football Association Board) je mednarodno telo, ustanovljeno leta 1886, ki je edino pristojno za določanje in spreminjanje uradnih pravil nogometne igre. Sestavljajo ga predstavniki štirih britanskih nogometnih zvez (angleške, škotske, valižanske in severnoirsko-irske) ter Mednarodna nogometna zveza (FIFA). Njegova ključna naloga je ohranjanje integritete igre po vsem svetu ter uvajanje inovacij, ki zagotavljajo poštenost in dinamiko nogometa.

VAR (Video Assistant Referee) je tehnološki sistem videoasistence, ki je bil uveden z namenom zmanjšanja človeških napak sodnikov pri ključnih odločitvah na tekmi. Sistem vključuje ekipo video sodnikov, ki v posebnem prostoru spremljajo tekmo preko več kamer in komunicirajo z glavnim sodnikom na igrišču. VAR se uporablja izključno za štiri vrste odločitev: zadetke, kazenske udarce, neposredne rdeče kartone in napake pri identifikaciji igralca, s čimer se zagotavlja večja pravičnost pri razpletu tekem.

Pravilo o prednosti (t. i. 'advantage') sodniku omogoča, da ne prekine igre zaradi prekrška, če bi prekinitev bolj škodovala ekipi, nad katero je bil prekršek storjen. Če sodnik oceni, da ima napadalna ekipa po prekršku še vedno realno možnost za nadaljevanje akcije ali doseganje zadetka, pusti, da se igra odvija naprej. To pravilo je bistveno za ohranjanje tekoče igre in preprečevanje nepotrebnih prekinitev, ki bi sicer kaznovale ekipo, ki je v tistem trenutku v ugodnem položaju.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet pravila spremembe

Angleška reprezentančna baza: najprej streljanje, potem še potres

Moskisvet.com Konec zavlačevanja? VAR dobiva širše pristojnosti v nogometu!
24ur.com Bodo nogometne tekme v kratkem občutno daljše?
24ur.com Fifa v boj proti zavlačevanju časa na nogometnih zelenicah
24ur.com Zakaj bi ministrstvo podaljšalo dopustno čakalno dobo pri stopnji zelo hitro?
24ur.com Fifa predstavila nov sistem za ugotavljanje prepovedanega položaja
24ur.com NZS predstavil novosti za obdobje 2024–2030
24ur.com Junija poteče več kot 345.000 letnih e-vinjet
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako razkošno je praznoval prihod otroka bivši mož Jennifer Lopez
Kdaj imeti drugega otroka? Idealna starostna razlika med sorojenci
Kdaj imeti drugega otroka? Idealna starostna razlika med sorojenci
Odvisnost od energijskih pijač pri najstnikih
Odvisnost od energijskih pijač pri najstnikih
Delil fotografijo s sinom in poslal močno sporočilo
Delil fotografijo s sinom in poslal močno sporočilo
zadovoljna
Portal
Ljubezenske zgodbe z libanonskim milijarderjem je konec
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, radovednost dvojčkov bo na vrhuncu
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, radovednost dvojčkov bo na vrhuncu
Rešitve za majhna stanovanja, ki so navdušile vse
Rešitve za majhna stanovanja, ki so navdušile vse
Obleke iz 90-ih se vračajo nazaj v modo
Obleke iz 90-ih se vračajo nazaj v modo
vizita
Portal
Osem minut je bila klinično mrtva, to danes sporoča vsem
Kaj se zgodi s telesom, če leto dni pijete vsak dan štiri litre vode
Kaj se zgodi s telesom, če leto dni pijete vsak dan štiri litre vode
Arašidovo maslo: dve žlici na dan za boljše zdravje srca?
Arašidovo maslo: dve žlici na dan za boljše zdravje srca?
Kako najti način prehranjevanja, ki vam res odgovarja
Kako najti način prehranjevanja, ki vam res odgovarja
cekin
Portal
Konec junija upokojence čaka dvojno izplačilo
Pomembna odločitev tik pred dopusti. Ste tudi vi v dilemi?
Pomembna odločitev tik pred dopusti. Ste tudi vi v dilemi?
Delavci po 45. letu: zato ostanejo brez povišice
Delavci po 45. letu: zato ostanejo brez povišice
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
moskisvet
Portal
Znanstveniki so se mu smejali – nova raziskava postavlja njegovo teorijo v povsem novo luč
Pravi Monet z nalepko AI je osmešil tisoče kritikov
Pravi Monet z nalepko AI je osmešil tisoče kritikov
Šport ali pogovor: Kako moški najučinkoviteje obvladujejo svoja čustva?
Šport ali pogovor: Kako moški najučinkoviteje obvladujejo svoja čustva?
Norčevala se je iz njegove pleše, nato pa prejela presenečenje
Norčevala se je iz njegove pleše, nato pa prejela presenečenje
dominvrt
Portal
Napake pri izbiri zaves: Kateri trendi v vašem domu delujejo zastarelo?
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
Zato se listne uši vedno vrnejo na vaše rastline - to počnete narobe
Zato se listne uši vedno vrnejo na vaše rastline - to počnete narobe
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
okusno
Portal
Sir, slanina, kečap? Nihče ni uganil, za kateri okus gre
Domači sirup, ki vas bo prijetno ohladil in osvežil
Domači sirup, ki vas bo prijetno ohladil in osvežil
Kreativne ideje za hrustljav in okusen zajtrk
Kreativne ideje za hrustljav in okusen zajtrk
Popolna priloga za piknike: krompirjeve solate, ki pogosto zasenčijo meso z žara
Popolna priloga za piknike: krompirjeve solate, ki pogosto zasenčijo meso z žara
voyo
Portal
Sanjski moški Avstralija
NeRealno
NeRealno
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Čistilka
Čistilka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758