Nogometna tekma z veliko začetnico: Štirinajst let od čudeža v Istanbulu

Razočarani nogometaši Liverpoola so se zgrnili v slačilnico, kjer jih je pričakal Rafael Benitez . "Nimamo kaj izgubiti. Če se nam uspe sprostiti, lahko dosežemo zadetek. Zadetek nas bo vrnil med žive," je bil prepričan Španec, ki je svoj govor zaključil z besedami:"Borite se naslednjih 45 minut. Če zadenemo, smo nazaj. Verjemite, da nam bo uspelo in nam bo. Dajte si priložnost, da postanete junaki."

A po besedah Djibrila Ciiseja, nekdanjega francoskega reprezentanta, ki je do 85. minute tekmo spremlja s klopi za rezervne igralce, je bil govor kapetana Stevena Gerrarda tisti, ki je spremenil potek večera. "Ob polčasu je imel Rafa govor. Dal je vse od sebe, da nas vrne nazaj v igro. Bil je res optimističen, a Gerrardov govor je bil tisti, ki je spremenil rezultat tistega večera," je v pogovoru za britanski The Mirror povedal Francoz. Kapetan je za nekaj minut ostal sam s soigralci."Povedal nam je, da je otrok Liverpoola. To je bil že od nekdaj njegov klub in bolelo ga je, kadar se je le ta znašel v tako ponižujočem položaju. Rekel je, da če zadenemo v prvih 15 minutah, bomo dobili tekmo. On je bil tisti, ki je prvi načel mrežo Milana," se je spominjal Cisse.

Vrnitev na zelenico je spremljala slovita himna "You’ll Never Walk Alone", ki je odmevala iz grl obupanih navijačev.

Najsi bodo Gerrardove besede ali glasna podpora s tribun, Liverpool je v drugem polčas vstal od mrtvih. Za to je potreboval pičlih šest minut. Pod prvi zadetek se je v 54. minuti podpisal Gerrard, dve minuti kasneje je njegovo delo nadaljeval Vladimir Šmicer za 3:2. Navijači so ponoreli.