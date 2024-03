Nogometna vročica narašča: Ronaldo v hotelu čaka na obračun s Slovenci

Cristiano Ronaldo se je včeraj pozno zvečer po prihodu v Slovenijo tudi sam oglasil na družbenih omrežjih. Delil je fotografijo z letala, ko ga je zapuščal, pa je prisotne pozdravil z dvignjenim palcem. Ob treh fotografijah je pripisal "Slovenija" ter dodal znak slovenske zastave in dlani, ki maha.

Kot smo izvedeli, se bo portugalska reprezentanca vse do današnje tekme v Stožicah zadrževala v hotelu, v katerem so zaradi prihoda superzvezdnika poostrili varnost. Naš bralec je v objektiv ujel Ronalda, ki skozi hotelsko okno opazuje dogajanje na ljubljanskih ulicah. Gre sicer za prvi obisk Portugalca v Sloveniji.

Portugalska izbrana vrsta je včeraj pozno popoldne z zasebnim letalom prispela na ljubljansko letališče, kjer so jih pričakali številni oboževalci. Ti so upali na podpis ali fotografijo s svojim idolom Ronaldom, a je bilo zaradi posebnih varnostnih ukrepov skoraj nemogoče priti do nogometašev.