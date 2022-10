Nogometna zveza bo klubom razdelila več kot 2 milijona evrov

NZS je uspelo v prodajnem ciklu 2021–2025 uspešno iztržiti medijske pravice za območje Slovenije in tujine za produkte Prve lige, 2. SNL, pokal Slovenije in SŽNL ter dodatno generalno sponzorstvo Prve lige. Izvršni odbor NZS je na 11. seji, 3. junija lani, sprejel Pravilnik o komercialnih pravicah v zvezi z nogometnimi dogodki, ki je nadomestil star Pravilnik NZS o medijskih in sponzorskih pravicah, so zapisali v okrožnici. Novi pravilnik je usklajen z dinamiko trženja medijskih in sponzorskih pravic ter vsebinsko dopolnjen v smeri konkretnejših opredelitev medijskih in sponzorskih pravic, oglaševanja, uradnih logotipov in nazivov tekmovanj. Novi pravilnik opredeljuje tudi način razdelitve sredstev za posamezne proizvode NZS.

Klubom iz prve lige bodo tako pri NZS razdelili 2,1 milijona evrov v dveh delih. Polovico sredstev bodo klubi prejeli do konca jesenskega dela prvenstva v enakih deležih, drugo polovico pa na osnovi osvojenih točk v tekočem tekmovalnem letu. Ta sredstva bodo izplačali najkasneje do začetka nove tekmovalne sezone. Z naslova trženja medijskih in sponzorskih pravic bodo sredstva razdelili v razmerju 80:20 odstotkov tudi med finalista pokala Pivovarne Union, in sicer v skupni vrednosti 120.000 evrov, od tega 100.000 evrov v denarju in 20.000 evrov izdelkih Pivovarne Union. Zmagovalec bo to sezono prejel 80.000 evrov v denarju in deset tisočakov v izdelkih, finalist pa 20 tisočakov v denarju in deset v izdelkih.

Finalistki ženskega pokala si bosta razdelili 12.500 evrov, zmagovalke bodo prejele deset tisočakov, finalistke pa 2500 evrov.

Drugoligaši bodo iz fonda za sezono 2022/23 prejeli skupno 120.000 evrov, in sicer v enakih deležih. Tudi v drugih tekmovanjih pod okriljem NZS bodo sredstva razdelili v enakih deležih.