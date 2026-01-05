Nogometne legende ostre: Amorim ni dovolj dober

Ruben Amorim FOTO: Profimedia

Nedeljski slovensko obarvan derbi med Leeds Unitedom in Manchester Unitedom je bil za slednje druga zaporedna ligaška tekma proti eni izmed treh ekip, ki so se pred sezono vrnile med otoško elito. Po domačem remiju z 1:1 proti Wolverhamptonu, ki je imel pred to tekmo vsega dve točki, so se rdeči vragi z omenjenim izidom razšli tudi na gostovanju pri Leedsu. "Sem sem prišel, da bom manager, ne glavni trener. Vsak oddelek, skavting služba, športni direktor, mora narediti svoje delo. Svojega bom opravljal še 18 mesecev, potem pa bomo šli naprej. Ne bom odnehal. Svoje delo bom opravljal, dokler ne bo prišel nekdo, ki me bo nadomestil," je po novem spodrsljaju povedal Ruben Amorim.

Nekdo, ki ga bo nadomestil, bo prišel kmalu, saj se je vodstvo rdečih vragov dopoldne poslovilo od 40-letnega Portugalca. Začasno bo Benjamina Šeška in soigralce vodil Darren Fletcher, favorita za Amorimovega naslednika pa sta na stavnicah trener Crystal Palaca Oliver Glasner in Enzo Maresca, ki je bil nedavno odpuščen pri Chelseaju. Amorim je od prihoda v Manchester novembra 2024 dobil le tretjino premierligaških tekem, kar je najslabši odstotek zmag od vseh trenerjev v klubski zgodovini. Zato so njegove besede še toliko bolj odmevale. "Ne glede na vse, mislim, da niti slučajno ni v položaju, da bi dvomil v ljudi, ki so ga nastavili. Zakaj? Ker ni dovolj dober. Ni dovolj dober za trenerja Manchester Uniteda. Komaj sposoben je biti trener v Premier ligi," je bil oster Jamie Carragher. Svoje je povedal tudi Wayne Rooney: "Sočustvujem z njim, ampak ni Pep Guardiola ali Jurgen Klopp. Ne bi smel govoriti s takšno avtoriteto."

Wayne Rooney FOTO: AP

"Zaslužiti si moraš pravico odločati, kaj se dogaja v klubu, sploh v klubu, kot je Manchester United. Če bi Guardiola prišel v United, nihče ne bi dvomil v njegove okrepitve, čeprav sočustvujem z njim, ker ekipa ni dovolj dobra. To sem že rekel," je izpostavil 40-letni Rooney, sicer najboljši strelec v zgodovini kluba z Old Trafforda. Navkljub ostrim besedam bi Portugalec težko trdil, da od vodilnih v klubu ni dobil dovolj podpore. Poleti je za napadalne okrepitve porabil kar 180 milijonov evrov, a trio Šeško, Matheus Cunha in Bryan Mbeumo še ni našel pravega ritma. Carragher meni, da bi lahko klub v poletnem prestopnem roku opravil boljše delo: "Seveda potrebujejo boljše nogometaše. On oziroma klub se je poleti odločil za napadalce, lahko bi raje kupili enega napadalca, enega branilca in enega bočnega branilca. Ampak niso."

Manchester United FOTO: AP

Vse bolj je na udaru kritik tudi slovenski napadalec, ki je za rdeče vrage na 17 tekmah dosegel le dva zadetka. Če bo želel pod novim trenerjem ohraniti zajetno minutažo, bo moral svojo formo čim prej dvigniti. "Šeško je vnovič pokazal, da ni prava rešitev za napad rdečih vragov. Na Otoku tedensko prejema po 185.000 evrov plače, ki bi se povečala na 220.000 v primeru uvrstitve v Ligo prvakov, a trenutno še zdaleč ni upravičil vložka. Njegova statistika s tekme je zaskrbljujoča. Na gol je ustrelil trikrat, a vsakič mimo okvira vrat, imel je dve veliki priložnosti, dvakrat se je znašel v prepovedanem položaju, niti enkrat mu ni uspelo podati uporabne žoge soigralcu. Nova tekma za pozabo in enajsta po vrsti brez gola," so po zadnjem obračunu pisali otoški mediji.