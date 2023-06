Nogometne legende zbrale prek 17 milijonov za otroke v stiski

Na slovitem Old Traffordu, kjer sicer domuje Manchester United, se je odvila največja tekma slavnih na svetu. Na obračunu sta se pomerili ekipi World XI. in England XI., z rezultatom 4 : 2 pa je že peto leto zapored slavila ekipa, sestavljena iz svetovnih zvezdnikov. Rezultat je bil na obračunu sekundarnega pomena, organizatorji pa so dosegli svoj cilj, saj so zbrali visok znesek denarja, ki bo namenjen za zdravo in veselo odraščanje otrok po svetu.

V dresu Anglije so od nogometnih legend zaigrali David James, Gary Neville, Gary Cahill, Jack Wilshere, Jermain Defoe in Jill Scott, v zmagovalni ekipi pa so mesto dobili Ben Foster, Roberto Carlos, Patrice Evra, Francesco Totti, Hernan Crespo in Heather O'Reilly. Moštvi so dopolnili angleški in svetovni zvezdniki, ekipo World XI. pa je iz trenerskega stolčka do zmage popeljal novopečeni trener Chelseaja Mauricio Pochettino.

Med strelce sta se za Angleže vpisala filmski igralec Asa Butterfield in legendarni vezist Manchester Uniteda Paul Scholes, v ekipi sveta pa sta po en zadetek dosegla najhitrejši Zemljan Usain Bolt in vplivnež Kemal Cetinay, dva pa je dodal legendarni irski napadalec Robbie Keane.