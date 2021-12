Nogometni agenti letos zaslužili 444,6 milijona evrov

V primerjavi z minulim letom se je zaslužek nogometnih zastopnikov in svetovalcev na račun provizij povečal za 0,7 odstotka. Največ denarja so nogometni agenti na račun svojih klientov zaslužili v Angliji. V žep so pospravili 133,3 milijona ameriških dolarjev (118,3 milijona evrov), sledi ji Nemčija – 84,3 milijona ameriških dolarjev (74,5 milijona evrov). Fifa je že avgusta objavila, da so provizije nogometnih agentov v zadnjem desetletju znašale 3,5 milijarde ameriških dolarjev (3,11 milijarde evrov).