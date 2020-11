Nogometni Bog, božja roka, ploskanje Realovih navijačev – Diego Armando Maradona

Poslovil se je Diego Armando Maradona, znan pod vzdevkom Nogometni bog. Gre za nogometaša, ki je pustil velik pečat v zgodovini nogometne igre. Tako v klubskih kot reprezentančnem dresu. Žal so ga tekom kariere spremljale tudi težave z zasvojenostjo z drogami in alkoholom. V zgodovino je 'El Pelusa' odšel kot eden največjih nogometašev vseh časov.

Diego Armando Maradona, znamenita božja roka leta 1986 FOTO: AP

Diego Armando Maradonase je rodil 30. oktobra 1960 v Lanusu (provinca Buenos Aires). Odrašča je v Villi Fiorito, majhnem mestu na obrobju Buenos Airesa. Bil je prvi fant v družini po štirih hčerah. Nogomet je vzljubil že kot majhen otrok, hitro, natančneje pri osmih letih, pa ga je opazil eden od skavtov, ko je igral za lokalni klub Estrella Roja (Rdeča zvezda, op. p.). Kariero je Maradona, ki je za svoja idola označil Brazilca Rivelina in slovitega Georga besta, začel v klubu Argentinos Juniors, za katerega je igral kar pet sezon. Sledila je selitev k sloviti Boci Juniors, kjer pa ni bil dolgo, saj ga je v svoje vrste zvabila Barcelona leta 1982 za tedaj rekordno odškodnino. Na slovitem el Clasicu je Maradona tako navdušil celo navijače Reala, da so mu ti kot prvemu Barceloninemu nogometašu v zgodovini zaploskali. Zaradi težav izven nogometnih zelenic in poškodb se mu je Barcelona odrekla, nato pa je sledila selitev v Napoli (5. julij 1984), kjer je pustil največji pečat. Po Napoliju je oblekel še dres Seville, Newell's Old Boys, kariero pa je zaključil v Boci Juniors.

Božja roka

Leta 1986 je Maradona nehote zaslovel, ko je žogo v gol Anglije na četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva 1986 pospravil kar z roko. Tunizijski sodnik Ali Bin Nasser je zadetek priznal, pomagalo ni niti ogorčeno protestiranje Angležev. Maradona je vse igralce pozval, naj se čim bolj veselijo, da bi vse čim bolj izgledajo v skladu s pravili. Na novinarski konferenci po tekmi je tedaj dejal:"Gol sem dosegel malce z božjo roko, malce pa z mojo glavo."

Maradona je slabe štiri minute še enkrat zadel in zapečatil usodo Anglije, ki ji ni pomagal niti častni zadetek Garyja Linekerja v 81. minuti. Nato je Maradona zabil še dva gola v polfinalu, in sicer Belgijcem, v finalu pa se ni vpisal med strelce, a je vseeno na koncu znamenita desetica dvignila lovoriko za naslov svetovnih prvakov. Argentina je namreč zmagal s 3:2 z goli Joseja Luisa Browna, Jorgeja Valdana inJorgeja Luisa Burruchage. Diego Armando Maradona je bil tudi prejemnik nagrade zlate žoge za najboljšega igralca turnirja. Podpisal se je pod pet zadetkov. Naslov svetovnih prvakov leta 1986 je bil tudi zadnji za Argentince. Prvega so Gavči osvojili leta 1978, ko je bil Maradona star 17 let, a ga tedanji selektor na presenečenje vseh ni vpoklical v reprezentanco.