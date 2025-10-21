Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Nogometni čudež na Švedskem: Mjällby prvič državni prvak

Göteborg, 21. 10. 2025 07.32 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Nogometni klub Mjällby je na Švedskem poskrbel za pravi mali čudež in prvič v svoji 86-letni zgodovini postal državni prvak. Klub iz majhnega mesteca na jugu si je tri kroge pred koncem prvenstva zagotovil naslov po zmagi z 2:0 nad Göteborgom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mjällby je v tej sezoni prevladoval podobno kot v prejšnjem obdobju Malmö, ki je dobil osem od zadnjih 12 naslovov prvaka. Ekipa trenerja Andersa Torstenssona se ne zanaša na velike zvezde in nima bogatih vlagateljev za seboj. Kot še piše STA, so ključ do uspeha ekipna povezanost, pametno skavtiranje in preudarno vodenje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ekipa, ki ima po Transfermarktu tržno vrednost približno 16 milijonov evrov oziroma 20 milijonov manj od "najdražjega" švedskega prvoligaša Malmöja, je doslej zabeležila le en poraz in ima pred drugouvrščenim Hammarbyjem nedosegljivih enajst točk naskoka, pred četrtouvrščenim Malmöjem pa kar 21. Djurgarden, za katerega igra Nino Žugelj, je po 27 krogih sedmi v 16-članski ligi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Novopečeni prvak nosi ime po majhnem mestu Mjällby, ki ima 1400 prebivalcev, domače tekme pa igra v podobno majhni sosednji občini Hällevik.

nogomet Mjällby
Naslednji članek

Simeone: Poznamo svojo pot, vemo, za kaj igramo

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306