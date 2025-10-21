Nogometni čudež na Švedskem: Mjällby prvič državni prvak

Mjällby je v tej sezoni prevladoval podobno kot v prejšnjem obdobju Malmö, ki je dobil osem od zadnjih 12 naslovov prvaka. Ekipa trenerja Andersa Torstenssona se ne zanaša na velike zvezde in nima bogatih vlagateljev za seboj. Kot še piše STA, so ključ do uspeha ekipna povezanost, pametno skavtiranje in preudarno vodenje.
Ekipa, ki ima po Transfermarktu tržno vrednost približno 16 milijonov evrov oziroma 20 milijonov manj od "najdražjega" švedskega prvoligaša Malmöja, je doslej zabeležila le en poraz in ima pred drugouvrščenim Hammarbyjem nedosegljivih enajst točk naskoka, pred četrtouvrščenim Malmöjem pa kar 21. Djurgarden, za katerega igra Nino Žugelj, je po 27 krogih sedmi v 16-članski ligi.
Novopečeni prvak nosi ime po majhnem mestu Mjällby, ki ima 1400 prebivalcev, domače tekme pa igra v podobno majhni sosednji občini Hällevik.
