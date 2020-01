Nogometni gurmani: navijači Lyona v bran mojstru z Michelinovimi zvezdicami

Restavracija L'Auberge du Pont de Collonges oz. restavracija Paula Bocusa je bila leta 2017 ena od le 27 kulinaričnih hiš v Franciji, ki so se lahko pohvalile s prestižnimi tremi Michelinovimi zvezdicami. Po več kot 55 letih pa so ji pri organizaciji eno izmed njih odvzeli, na kar so se prebivalci Lyona odzvali z ostrimi kritikami.

Kuharski mojster Paul Bocuse, ki je v 91 letu starosti preminil januarja 2018, si je prislužil prve tri Michelionove zvezdice že davnega leta 1965, vse odtlej pa je uspešno zadovoljeval najvišje kulinarične standarde in ohranil bleščeč naziv v svetu kulinarike ter ob tem spisal pravi svetovni rekord.

Njegovo delo so po smrti nadaljevali trije francoski kulinarični mojstri, ki so s svojimi umetninami navduševali brbončice prebivalcev Lyona. Podporo L'Auberge du Pont de Collonges so izkazali tudi navijači Lyona s transparentom, na katerem je pisalo: "Gospod Paul, nihče vam ne bo vzel niti ene same zvezdice. To vam iz srca zagotavljamo Lyončani."