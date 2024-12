Nogometni heroj rešil avtobus, poln otrok, sekunde pred trčenjem z vlakom

Vse skupaj naj bi po pričevanju otrok bilo dokaj mirno, dokler se niso prižgale rdeče luči, zapornica pa se je začela spuščati. 64-letni nekdanji hrvaški nogometaš Jerko Tipurić je razsodno ocenil resnost situacije ter preudarno in hitro reagiral, saj je kmalu po evakuaciji otrok vlak silovito treščil v avtobus in ga popolnoma uničil.

V soboto se je v Belgiji avtobus, poln otrok, pokvaril ravno, ko je prečkal železniško progo na železniškem prehodu v Veldegemu v Zahodni Flandriji. Na avtobusu je bilo 16 šolarjev na poti v šolo. Voznik avtobusa je na srečo ostal popolnoma miren in po tem, ko mu ga ni uspelo prižgati, je avtobus hitro izpraznil.

"Voznik je poskušal prižgati avtobus, ampak mu to ni uspelo. Tiho smo zapustili avtobus, panika pa je nastala šele, ko so se spustile zapornice in se prižgala rdeča luč," je prizore opisal eden od otrok.

Nekdanji branilec Tipurić je iz Hajduka leta 1989 prestopil v Cercle Brugge, pet let pozneje pa je v Belgiji tudi zaključil svojo profesionalno kariero. Pozneje je v Belgiji skočil tudi v trenerske vode, drugo kariero pa je zaključil leta 2021.