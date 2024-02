Klubi nosijo objektivno odgovornost za početje navijačev na stadionih

OGLAS

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je v ponedeljek potrdila uvedbo disciplinskega postopka po tekmi 21. kroga državnega prvenstva v Murski Soboti. Tekmo so prekinili zaradi metanja pirotehničnih sredstev iz sektorja mariborskih navijačev na in ob igrišče. V eksploziji ob igrišču, kjer so se ogrevali predvsem Murini igralci, je bilo po podatkih Policije poškodovanih sedem ljudi, od tega dva huje. Disciplinski postopek teče tako proti organizatorju tekme, nogometnemu klubu Mura kot tudi proti mariborskemu klubu zaradi incidenta s pirotehničnim sredstvom, je za Odmeve v ponedeljek pojasnil generalni sekretar NZS Martin Koželj. Oba kluba imata 72 ur od začetka postopka za predložitev odgovorov. Ob splošnem zgražanju nad navijaškim nasiljem razprave o morebitnih sankcijah Ob vsesplošnem zgražanju nad navijaškim nasiljem na tekmi in obsodbah iz nogometnih vrst, ki so se jim pridružili tudi visoki predstavniki države, se je vnela tudi razprava o sankcijah, ki čaka odgovorne za incident. NZS v primeru disciplinskega postopka ugotavlja objektivno odgovornost in lahko kaznuje klube, njihove odgovorne osebe, igralce in druge člane osebja, je razvidno iz predpisov krovne zveze.

Poleg disciplinskega postopka NZS ločeno poteka tudi policijska preiskava dogodkov na tekmi, ki jo vodi policijska uprava Murska Sobota. Ta preiskuje kazensko odgovornost posameznikov, odgovornih za odvrženo pirotehniko. Kot so zapisali, preiskujejo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Za to je po kazenskem zakoniku predvidena kazen do petih let zapora.

Krovno zvezo ob disciplinskem postopku čaka tudi odločitev o samem rezultatskem razpletu tekme. Po 57 minutah je bil izid 2:0 za goste, zaradi prekinitve in odpovedi pa je na mizi zdaj odločitev o njenem razpletu. To bi lahko prinesel tako disciplinski sodnik v svoji odločitvi, saj mu to omogoča 14. člen disciplinskega pravilnika v primeru posebej hudih kršitev, sicer pa vodja tekmovanja, ki o tem odloča po tekmovalnem pravilniku NZS. Tekmovalni pravilnik v 58. in 59. členu pravi, da je možna ponovitev tekme, kadar odgovornost za prekinitev ni enostranska oziroma se tekma registrira s 3:0 za enega izmed klubov, kadar je njegov tekmec odgovoren za prekinitev. Glede tega je v medijih zaslediti razpravo, ali bi lahko Maribor dejansko za zeleno mizo tekmo izgubil s 3:0, če se izkaže, da so za prekinitev odgovorni njegovi navijači. V tej so se pojavile tudi navedbe, predvsem iz Maribora, da ekipa ne bi smela biti tekmovalno kaznovana zaradi početja navijačev. Disciplinski pravilnik nedvoumno o objektivni odgovornosti klubov za početje navijačev A realnost je drugačna. Disciplinski pravilnik NZS je v tretjem členu jasen glede objektivne odgovornosti, ki jo nosi klub za dejanja navijačev. Ta v drugem odstavku tretjega člena pravi: "Nogometni klub je objektivno odgovoren tudi za kršitve igralcev, svojih uradnih oseb in deležnikov, ki so njegovi člani, in za ravnanje navijačev." Tako bi Maribor lahko odgovarjal za ravnanje njegovih navijačev, če se v postopku izkaže, da so ti odgovorni za incident. Glede tega je odvetnik Blaž Bolcar ocenil, da ima NZS široko pravno podlago za obravnavo disciplinskih kršitev. Disciplinski pravilnik NZS v sedmem členu med drugim predvideva, da se lahko obravnava tudi "vsako dejanje, ki ni izrecno predvideno kot disciplinski prekršek po tem pravilniku, predstavlja pa kršitev pravil nogometne igre, statutov, pravilnikov, navodil, sklepov in odločb NZS, Fife in Uefe, etičnega kodeksa Fife, ali pomeni kršitev običajnega športnega obnašanja".

Tudi pretekla praksa na tem področju je jasna, saj disciplinski sodnik NZS praktično tedensko izdaja kazni klubom za kršitve pravil, ki jih povzročijo njihovi navijači. Tako je Maribor v 20 krogih v tej sezoni kar za 17 krogov prejel kazni zaradi nešportnega obnašanja navijačev, vključno z uporabo nedovoljene pirotehnike. Kazni so bile skoraj izključno finančne narave, tako da je klub iz mesta ob Dravi v tej sezoni zaradi različnih tovrstnih kršitev v blagajno NZS plačal že 23.700 evrov. Če so kazni zaradi navijačev v Sloveniji doslej bile zgolj finančne, najbolj kaznovana pa sta Maribor in Olimpija, primeri iz drugih lig v Evropi pogosto vključujejo hude kazni za klube zaradi početja njihovih navijačev, med drugim zaprtje navijaških tribun in celo odvzetje točk klubom. V tej sezoni je bil v francoski prvi ligi Montpellier zaradi odvržene petarde pred vratarja nasprotne ekipe iz Clermonta kaznovan z odvzeto točko. Tekma je bila ponovljena, čeprav je ob incidentu v 95. minuti Montpellier vodil s 4:2.

Disciplinski sodnik NZS sicer tehta tudi odgovornost organizatorja tekme, v tem primeru prvoligaša iz Mure. Če bi se ob tem izkazalo, da je ta opustil dolžno ravnanje, bi namreč Muro lahko doletele sankcije NZS zaradi incidenta in prekinitve tekme. A kot so za STA dejali strokovnjaki za varnost, je glede na iznajdljivost navijačev pri skrivanju pirotehnike skoraj nemogoče ustaviti vsega vnosa na stadione. V incidentu iz Murske Sobote bo poleg kazni v igri še odškodninska odgovornost Ob številnih disciplinskih vprašanjih, ki se tehtajo v primeru iz Fazanerije, je Bolcar opozoril, da bo primer imel tudi dodatne razsežnosti zaradi odškodninske odgovornosti. "Odškodnino bodo lahko uveljavljali vsi poškodovani, prav tako pa tudi Mura za čas odsotnosti poškodovanih igralcev, ki jih plačuje, a klubu niso na voljo." Tudi v tem smislu se bo ugotavljala odgovornost in sledile bodo finančne posledice, je dejal Bolcar. "Klubi se zato morajo znebiti navijačev, ki jim povzročajo škodo tako v športnem in finančnem smislu kot tudi pri ugledu."